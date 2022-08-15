Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'un forvet ısrarı! Portekiz'den 2 sürpriz aday
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus’un forvet ısrarı! Portekiz’den 2 sürpriz aday

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'un forvet ısrarı! Portekiz'den 2 sürpriz aday

Kadrosunu birçok isimle güçlendiren ve 8 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de, teknik direktör Jorge Jesus forvet bölgesine takviye yapılmasını istedi. Sarı-lacivertliler Michy Batshuayi, Vincent Aboubakar, Alexander Sörloth ve Maxi Gomez için girişimlerini sürdürürken; listeye ise Portekiz'den sürpriz 2 isim dahil edildi. İşte transferlerde son durum ve tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 15.08.2022- 06:31
GALERİ DEVAM EDİYOR
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus’un forvet ısrarı! Portekiz’den 2 sürpriz aday

Santrfor transferinde yoğun bir görüşme trafiği yaşayan Fenerbahçe birçok oyuncuyla temasa geçerken, sona yaklaştığı bir isim henüz yok.

BİZE ULAŞIN