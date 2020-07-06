Emre Belözoğlu için şok sözler! "Görevine son verilmeli"

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor maçında Gökhan Töre ve Emre Belözoğlu arasında yaşananlar, karşılaşmanın önüne geçmişti. Gökhan, ikinci sarı kartla kırmızı kart görmş ve Yeni Malatyaspor 10 kişi kalmıştı. Pozisyonla ilgili tecrübeli çalıştırıcı, şok ifadeler kullandı. İşte detaylar...