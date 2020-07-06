06 Temmuz 2020, Pazartesi

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Emre Belözoğlu için şok sözler! "Görevine son verilmeli"

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor maçında Gökhan Töre ve Emre Belözoğlu arasında yaşananlar, karşılaşmanın önüne geçmişti. Gökhan, ikinci sarı kartla kırmızı kart görmş ve Yeni Malatyaspor 10 kişi kalmıştı. Pozisyonla ilgili tecrübeli çalıştırıcı, şok ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.07.2020 17:07
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Emre Belözoğlu için şok sözler! Görevine son verilmeli

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta Gökhan Töre ile Emre Belözoğlu arasında yaşanan ikili mücadele karşılaşmaya damga vurmuştu.

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Emre Belözoğlu için şok sözler! Görevine son verilmeli

Hava topu mücadelesinin ardından sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu yerde kaldı ve maçın hakemi Ali Şansalan, Gökhan Töre'ye ikinci sarıyı göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.


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Emre Belözoğlu için şok sözler! Görevine son verilmeli

Başta Gökhan Töre olmak üzere Yeni Malatyasporlu futbolcular maçın hakemine kırmızı kart itirazında bulunmuştu ancak sonuç değişmedi.

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Emre Belözoğlu için şok sözler! Görevine son verilmeli

Küme düşmeme savaşı veren Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldığı karşılaşmadan mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak kritik bir puan kaybı yaşadı.


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Emre Belözoğlu için şok sözler! Görevine son verilmeli

Maçın ardından futbol kamuoyu, Emre Belözoğlu'nun Gökhan Töre'nin kendisine bişey yapmadığını hakeme söylemememiş olmasını tartışırken, tecrübeli teknik adam Giray Bulak'tan flaş bir yorum geldi.

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