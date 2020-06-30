30 Haziran 2020, Salı

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Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti

Fenerbahçe'nin basketbol şubesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Koç Zeljko Obradovic ile yollarını ayıran ve genel menajer Maurizio Gherardini ile 2 yıl sözleşme uzatan sarı-lacivertlilerde, oyuncular da bir bir takımdan ayrılma kararı aldı. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde ilk ayrılık resmen gerçekleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 11:16 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 11:42
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Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti

Euroleague'de 2020 sezonunun mayıs ayında tescil edilmesiyle çoğu takım, 2021 için elini çabuk tutmuş ve transfere hızlı başlamıştı.

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Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti

Ancak Fenerbahçe Beko'da Obradovic'in kararı takımın geleceği için belirleyici olacaktı.

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Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti

Efsane koçun 1 yıl dinlenme kararı almasıyla birlikte, 'Obra yoksa biz de yokuz' diyen kontratı bulunan oyuncular dahil diğer takımlardan gelen transfer tekliflerini masaya yatırdı.

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Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti

Bunların başında da İtalyan yıldız Gigi Datome geliyor.


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Bunu kimse beklemiyordu! Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti

DATOME'NİN ÖNCELİĞİ MİLANO

Obra'yla daha görüşmeler başlamadan önce de adı İtalyan ekibi Milano'yla anılan Gigi Datome'nin ülkesine geri döneceği büyük ölçüde kesinleşti.

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