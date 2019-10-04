04 Ekim 2019, Cuma

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Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 11'leri belli oldu

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 3 puandan başka sonuç düşünmüyor. Hedef, 16. haftadaki Beşiktaş derbisine kadar 'minimum kayıpla' gitmek. Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor mücadelesinde sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 04.10.2019 01:57 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 07:43
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Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Antalyaspor'u konuk edecek.

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Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 11'leri belli oldu

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. VAR odasında Fırat Aydınus yer alacak.

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Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 11'leri belli oldu

Ligde 11 puan ve averajla ikinci sırada bulunan sarı-lacivertli takımda hedef kazanıp, milli araya galibiyetle girmek.

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Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 11'leri belli oldu

YİNE PRESLEYECEK
Evinde oynadığı maçlarda bu sezon rakiplerine nefes aldırmayan Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında da baskılı ve presli bir oyunla sahada olacak.

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Fenerbahçe ve Antalyaspor'un 11'leri belli oldu

Ersun Yanal tüm oyunculara kaleyi gördükleri anda şut çekmeleri talimatını verdi.

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