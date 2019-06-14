14 Haziran 2019, Cuma

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Fenerbahçe, Tyler Boyd ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık forma giyen Tyler Boyd ile anlaştı. Başarılı futbolcu, yıllık 1 milyon Euro maaşı kabul etti.

Giriş Tarihi: 14.06.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 14.06.2019 10:11
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Fenerbahçe, Tyler Boyd ile anlaşma sağladı

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe, transferde öncelikle forvet sorununu çözmek için çaba harcıyor.

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Fenerbahçe, Tyler Boyd ile anlaşma sağladı

İslam Slimani ile sezon bitmeden, Roberto Soldado ile lig bittikten sonra yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, ilk teklifi Vedat Muriç için Çaykur Rizespor'a yapmıştı.

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Fenerbahçe, Tyler Boyd ile anlaşma sağladı

Karadeniz ekibinden 24 yaşındaki Kosovalı forvet için cevap bekleyen Kanarya, listesine geçen sezon A.Gücü'nde kiralık oynayan Tyler Boyd'u dahil etti.

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Fenerbahçe, Tyler Boyd ile anlaşma sağladı

MURİÇ OLMAZSA BOYD İMZA ATACAK

Fener'in, Portekiz Ligi ekiplerinden Guimaraes'le olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Yeni Zelanda asıllı ABD'li Boyd'la menajeri aracılığı ile teklif götürdüğü ve prensipte anlaştığı belirtiliyor.

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Fenerbahçe, Tyler Boyd ile anlaşma sağladı

Kiralık olarak forma giydiği A.Gücü ile Süper Lig'de 14 maça çıkan ve 6 gol atıp, 4 de asist yapan Boyd'un kendisine yapılan yıllık 1 milyon euroluk teklife "Evet" dediği öğrenildi.

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