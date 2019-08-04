10 Ağustos 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe 9. transferi resmen açıkladı! İşte gelen ve gidenler...
Fenerbahçe yeni sezon için hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de transferler Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam ediyor. Şu ana kadar 9 transfer gerçekleştiren Sarı Kanarya birçok isimle de temaslarını sürdürüyor. İşte Fenerbahçe'de şu ana kadar gelen ve giden isimler...
Giriş Tarihi: 04.08.2019 21:02 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 19:59
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