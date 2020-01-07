07 Ocak 2020, Salı

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Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşma detayları....

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar transfer hedefleriyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Özelikle Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi mutlu sonla bitti. Sarı-lacivertli kurmaylar titizlikle yürüttüğü operasyonda nihai sonuca vardı ve yıldız ismi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve ilk transfer...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 18:57
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Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşma detayları....
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. İlk hedefini sol bek ve stoper mevkileri olarak belirleyen sarı-lacivertliler, ilk transferinde mutlu sona ulaştı.
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Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşma detayları....
Süper Lig'in ilk yarısında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe topladığı 31 puanla 4. sırada yer almıştı.
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Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşma detayları....
Teknik direktör Ersun Yanal takımdaki eksik bölgeleri belirlerken, sarı-lacivertli kurmaylar bir süredir transferde ince eleyip sık dokuyordu.
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Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşma detayları....
Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan Fenerbahçe'de yönetim bahane istemezken eksik bölgeleri tamamlamak için kolları sıvadı.
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Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşma detayları....
Ligin ilk yarısında gol yollarında etkili bir profil çizen sarı-lacivertliler, aynı başarıyı savunma bölgesinde gösteremedi ve beklenmedik puan kayıpları yaşandı.
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