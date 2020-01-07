Fenerbahçe transferi bitirdi! İşte anlaşma detayları....

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasıyla Fenerbahçe'de çalışmalar hızlandı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar transfer hedefleriyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu. Özelikle Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun transferi mutlu sonla bitti. Sarı-lacivertli kurmaylar titizlikle yürüttüğü operasyonda nihai sonuca vardı ve yıldız ismi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. İşte Fenerbahçe'de transferde son durum ve ilk transfer...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 18:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





