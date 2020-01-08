08 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Falette olmazsa Fenerbahçe'nin transferde B planı da hazır! Comolli...

Sol ayaklı stoper eksiği çeken ve bu kapsamda Bundesliga takımlarından Frankfurt'tan Falette için görüşen Fenerbahçe'de, anlaşılamaması durumunda B planı da hazır. Sarı-lacivertli takım yıldız oyuncu için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Performansının iyi olması durumunda yıl sonu için de kontrata satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. İşte o transferin detayları...

Giriş Tarihi: 08.01.2020 10:30
  • 1
  • 9
Falette olmazsa Fenerbahçe'nin transferde B planı da hazır! Comolli...

Süper Lig'de ikinci yarıya eksiksiz ve daha iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, kulübün finansal bütçesini de aşmadan belirli mevkilere transfer yapmayı planlıyor.

  • 2
  • 9
Falette olmazsa Fenerbahçe'nin transferde B planı da hazır! Comolli...

Sarı-lacivertli takımın takviye yapmak istediği bölgeler arasında stoper ve sol bek ilk sırada yer alıyor. Belirlenen oyuncular için temaslarını sıklaştıran sportif direktör Damien Comolli'nin sürpriz hamlesi ortaya çıktı.

  • 3
  • 9
Falette olmazsa Fenerbahçe'nin transferde B planı da hazır! Comolli...

FALETTE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Stoper transferinde Frankfurt'ta forma giyen Simon Falette ile son aşamaya gelen Fenerbahçe, Fransız basınında yer alan haberlere göre oyuncuyu bugün sağlık kontrolünden geçirecek.

  • 4
  • 9
Falette olmazsa Fenerbahçe'nin transferde B planı da hazır! Comolli...

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler Falette transferinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanması durumunda ise alternatifini hazır tutuyor.

  • 5
  • 9
Falette olmazsa Fenerbahçe'nin transferde B planı da hazır! Comolli...

Buna göre Fenerbahçe, Herta Berlin'de forma giyen Nijerya asıllı Alman stoper Jordan Torunarigha ile temas halinde. Bu oyuncunun da Jesus ve Falette gibi sol ayaklı olması dikkat çekiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör