Falette olmazsa Fenerbahçe'nin transferde B planı da hazır! Comolli...

Sol ayaklı stoper eksiği çeken ve bu kapsamda Bundesliga takımlarından Frankfurt'tan Falette için görüşen Fenerbahçe'de, anlaşılamaması durumunda B planı da hazır. Sarı-lacivertli takım yıldız oyuncu için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Performansının iyi olması durumunda yıl sonu için de kontrata satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. İşte o transferin detayları...