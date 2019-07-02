02 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Tam 8 isim
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı. Murat Sağlam, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yeni sezon kadrosunda radikal değişiklikler yapacak. İşte tecrübeli teknik adamın takımda görmek istediği 8 isim....
Giriş Tarihi: 02.07.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 09:18
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