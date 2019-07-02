02 Temmuz 2019, Salı

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Tam 8 isim

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı. Murat Sağlam, Max Kruse ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, yeni sezon kadrosunda radikal değişiklikler yapacak. İşte tecrübeli teknik adamın takımda görmek istediği 8 isim....

Giriş Tarihi: 02.07.2019 09:16 Güncelleme Tarihi: 02.07.2019 09:18
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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Tam 8 isim

Sarı-lacivertliler Finansal Fair Play ilkelerinin dışına çıkmadan yeni sezonda hedefleri yakalayacak güçlü bir kadro için harıl harıl çalışıyor.

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Tam 8 isim

Bu çerçevede resmi transferlerini açıklamaya başlayan F.Bahçe'de Yanal'ın listesine bakıldığı zaman kaleden forvete kadar köklü değişiklikler dikkat çekiyor.

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Tam 8 isim

Bu rapora göre Yanal, Fenerbahçe ile yeniden 1 yıllık mukavele imzalama istediğinde olan kaleci Volkan'ı yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Tam 8 isim

Yanal'ın bu bölgede alınmasını istediği isim ise Başakşehir'in file bekçisi Mert Günok.

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Tam 8 isim

Mert'in alınması halinde Harun'un takasta kullanılmasına da Yanal izin verdi.

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