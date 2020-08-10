10 Ağustos 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim...

Son iki sezondur beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe, sezonları 6. ve 7. sırada bitirmişti. Gelecek sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak adından söz ettirmişti. Beşiktaş ile sözleşmeleri biten eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katan Kanarya, ayrıca bonservisleri elinde olan Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak'ı da renklerine bağlamıştı. Eksik bölgeler için takviye yapmaya devam edecek F.Bahçe, taraftarları heyecanlandıracak bir yıldız da almak istiyor. İşte Kanarya'nın listesindeki o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 10.08.2020 12:53 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 12:57
ABONE OL
  • 1
  • 17
Fenerbahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim...

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 53 puanla 7. sırada bitirmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Fenerbahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim...

Gelecek sezon Avrupa'da yer alamayacak sarı-lacivertli ekip, transfer döneminin resmen başlamasıyla beraber bombaları bir bir patlattı.

  • 3
  • 17
Fenerbahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim...

Teknik direktörlük koltuğuna Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Erol Bulut'u getiren Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor.

  • 4
  • 17
Fenerbahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim...

Bu kapsamda transferde büyük oynayan Kanarya, 5 ismi resmen duyurdu.

  • 5
  • 17
Fenerbahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim...

F.Bahçe, adı Galatasaray'la da anılan Mert Hakan Yandaş ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör