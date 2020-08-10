10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe transferde yıldızını buldu! Dünyaca ünlü isim...
Son iki sezondur beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe, sezonları 6. ve 7. sırada bitirmişti. Gelecek sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak adından söz ettirmişti. Beşiktaş ile sözleşmeleri biten eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i kadrosuna katan Kanarya, ayrıca bonservisleri elinde olan Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak'ı da renklerine bağlamıştı. Eksik bölgeler için takviye yapmaya devam edecek F.Bahçe, taraftarları heyecanlandıracak bir yıldız da almak istiyor. İşte Kanarya'nın listesindeki o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
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