14 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? Allahyar, Ozan Tufan ve Murat Sağlam...

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Rakibini rahat bir oyunla 2-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde yeni transferler Allahyar Sayyadmanesh ve Murat Sağlam ile altyapıdan yetişen oyuncular Abdülcebrail Akbulut, Yusuf Mert Tunç performansı merak ediliyordu. Fenerbahçe'de ayrıca geçtiğimiz sezonu Alanyaspor'da kiralık olarak geçiren Ozan Tufan ve sakatlığı nedeniyle sezonu kaçıran Tolga Ciğerci de uzun bir aranın ardından sarı-lacivertli formayı giydiler. İşte Fenerbahçeli futbolcuların Boluspor maçındaki performansı...

Giriş Tarihi: 14.07.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 14.07.2019 11:45
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Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? Allahyar, Ozan Tufan ve Murat Sağlam...

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor.

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Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? Allahyar, Ozan Tufan ve Murat Sağlam...

Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Boluspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? Allahyar, Ozan Tufan ve Murat Sağlam...

Fenerbahçe, rakibini Victor Moses ve Tolga Ciğerci'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? Allahyar, Ozan Tufan ve Murat Sağlam...

Hürriyet'in derlediği habere göre; sarı-lacivertli takımda öne çıkan oyuncular şu şekilde:

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Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? Allahyar, Ozan Tufan ve Murat Sağlam...

Allahyar Sayyadmanesh: 1. dakikadan itibaren ileride sürekli baskı kurdu. Oyunu olgunlaşınca faydalı olabileceğini gösterdi.

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