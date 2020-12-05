05 Aralık 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe transferde hedefini belirledi! 24 yaşındaki yıldız...

Süper Lig'de son 3 maçında 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, savunmada sıkıntı yaşadı. Bu sorunu devre arasında çözmek isteyen sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Giriş Tarihi: 05.12.2020 09:39
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Fenerbahçe transferde hedefini belirledi! 24 yaşındaki yıldız...

Süper Lig'de geçen hafta derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen rakibine 4-3 mağlup olmuştu.

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Fenerbahçe transferde hedefini belirledi! 24 yaşındaki yıldız...

Sezona iddialı bir giriş yapan ve mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan sarı-lacivertlilerde, derbide alarm veren bölge savunma hattı oldu.

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Fenerbahçe transferde hedefini belirledi! 24 yaşındaki yıldız...

Bu mevkiye takviye yapmak için harekete geçen Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, ilk adayını belirledi.

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Fenerbahçe transferde hedefini belirledi! 24 yaşındaki yıldız...

Yeni Asır'da yer alan habere göre Fenerbahçe'de, Milan forması giyen Leo Duarte ismi ön plana çıktı. Belözoğlu, Milan ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki Brezilyalı stoper için nabız yoklamayı hedefliyor.

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Fenerbahçe transferde hedefini belirledi! 24 yaşındaki yıldız...

Kanarya'nın Duarte'nin transferine yoğunlaştığı ve bu transferi bir an önce gerçekleştirmenin yollarını aradığı öne sürüldü. Bu sezon Milan ile 1 lig ve 1 Avrupa sınavına çıkan oyuncu iki karşılaşmada 30 dakika süre aldı.

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