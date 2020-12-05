Fenerbahçe transferde hedefini belirledi! 24 yaşındaki yıldız...

Kanarya'nın Duarte'nin transferine yoğunlaştığı ve bu transferi bir an önce gerçekleştirmenin yollarını aradığı öne sürüldü. Bu sezon Milan ile 1 lig ve 1 Avrupa sınavına çıkan oyuncu iki karşılaşmada 30 dakika süre aldı.