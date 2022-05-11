Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Üç bomba birden

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe'de flaş gelişmeler başlıyor. Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan ancak takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesiyle birlikte yükselen bir ivme yakalayan sarı-lacivertliler, 2022/2023 sezonu için çalışmalarına başladı. Yeni sezona bambaşka bir kadroyla girmesi beklenen Kanarya, ilk olarak teknik direktör meselesini çözmek istiyor. Yönetim, Almanya Milli Takımı'nda 15 yıl boyunca görev yapan ve bir dönem sarı-lacivertli takımı da çalıştıran Joachim Löw ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı. Joachim Löw sonrası rotasını Jorge Jesus'a kıran sarı-lacivertliler, Portekiz çalıştırıcıda mutlu sona yaklaştı. Geçtiğimiz haftalarda deneyimli teknik direktörle bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jesus ile ikinci görüşme için Portekiz'e gitmişti. Koç'un Portekiz'e ikinci ziyareti sonrası ülke basınında da Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçeceği yazıldı. Fenerbahçe'de Jorge Jesus için geri sayım başlarken, transfer çalışmalarına da hız verildi. Gelecek sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, bu doğrultuda üç ismi gündemine aldı. İşte o futbolcular... ANDRE FRANCO'YA KANCA Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Portekiz ekibi Estoril'de forma giyen Andre Franco'yu gündemine aldı. Portekizli futbolcuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürülürken, sarı-lacivertlilerin oyuncunun menajerine transfer şartlarını sorduğu iddia edildi. Andre Franco'yu La Liga'dan birkaç kulübün de istediği öğrenildi. ANDRE FRANCO KİMDİR? Tam adı Andre Filipe Russo Franco olan futbolcu, 12 Nisan 1998 tarihinde Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya geldi. Futbola Sporting Lizbon altyapısında başlayan Portekizli orta saha oyuncusu, Belenenses ve Estoril altyapılarında da forma giydi. 2019/2020 sezonunun başında Estoril ile profesyonel sözleşme imzalayan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 37 maçta 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Andre Franco'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. SOL BEKE ALEX TELLES Bu sezon sol bek bölgesinde sorun yaşayan ve bu mevkide Ferdi Kadıoğlu'nu oynatan Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması giyen ve kariyerini Manchester United'da sürdüren Alex Telles'i istiyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Telles transferi için İngiliz ekibinin yetkilileriyle temasa geçtiği öğrenildi. Manchester United'da eleştiri oklarının hedefindeki isimlerden biri olan Brezilyalı futbolcunun kiralık olarak gelebileceği belirtildi. ALEX TELLES KİMDİR? Tam adı Alex Nicolao Telles olan futbolcu, 15 Aralık 1992 tarihinde Brezilya'nın Caxias do Sul kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin Juventude takımının altyapısında başlayan Brezilyalı futbolcu, 2020 yılında A takıma yükseldi. Gremio, Galatasaray, Inter ve Porto formalarını da terleten Telles, 2020 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu. Bu sezon İngiliz ekibiyle 25 maçta görev alan 29 yaşındaki sol bek, 1 gol ve 4 asist kaydetti. Manchester United ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden ve bir yıl da opsiyonu bulunan Alex Telles'in güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro. BEN BRERETON DIAZ HAMLESİ Bu sezon sıkıntı yaşadığı hücum hattını da güçlendirmek isteyen ve adı Luis Suarez, Alexander Sörloth, Vincent Aboubakar gibi isimlerle anılan Fenerbahçe, Ben Brereton Diaz'ı da gündemine aldı. Kariyerini İngiltere Championship ekibi Blackburn Rovers'ta sürdüren ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Şilili golcü için temasların sıklaştığı öne sürüldü. Diaz'ın Blackburn Rovers'ın Premier Lig'e yükselme şansını kaybetmesinin ardından takımdan ayrılmak istediği ve oyuncunun menajerlik şirketiyle masaya oturulduğu öğrenildi. Öte yandan 23 yaşındaki santrfora İngiltere ve İspanya'dan da talipler olduğu aktarıldı. BEN BRERETON DIAZ KİMDİR? Tam adı Benjamin Anthony Brereton Diaz olan futbolcu, 18 Nisan 1999 tarihinde İngiltere'nin Stoke-on-Trent kentinde dünyaya geldi. Futbola Manchester United altyapısında başlayan ve Stoke City ile Nottingham Forest altyapılarında da forma giyen Diaz, 2017 yılında Nottingham Forest'ta A takıma yükseldi. 2018/2019 sezonu ara transfer döneminde 8.3 milyon Euro karşılığında Blackburn Rovers'a transfer olan Şilili futbolcu, bu sezon çıktığı 39 maçta 22 gol ve 3 asist kaydetti. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Diaz'ın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.