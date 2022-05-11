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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Üç bomba birden

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Üç bomba birden

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime 2 maç kala ikincilik yarışı için büyük avantaj sağlayan Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına başlayan ve takımın başına Jorge Jesus'u getirmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde oyuncu arayışları da hızlandı. Dört bir yandan arayışlarını sürdüren Kanarya, üç yıldız ismin transferini bitirmek için düğmeye bastı. İşte o isimler ve tüm detaylar... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 11.05.2022- 09:55 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022- 09:55
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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Üç bomba birden

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Fenerbahçe'de flaş gelişmeler başlıyor.

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