FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe’nin yeni sezon bombaları! İki imza yolda

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. İki takım, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Beşiktaş'ın golünü penaltıdan Rachid Ghezzal kaydederken, Fenerbahçe'nin golü Filip Novak'tan geldi. Derbiden beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'de maç sonrası sıcak gelişmeler yaşandı. Yeni sezona yeni teknik direktörüyle başlamayı hedefleyen ve Joachim Löw, Jorge Jesus gibi dünyaca ünlü isimlerle görüşme halinde olan yönetimden hoca konusunda flaş bir hamle geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, geçtiğimiz günlerde görüştüğü Jorge Jesus ile bir görüşme daha gerçekleştirmek üzere Portekiz'e gideceği öğrenildi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un aktardığı bilgilere göre Portekizli çalıştırıcının Şampiyonlar Ligi ihtimali arttığı için Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi için geri sayım başlarken bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Ligin bitimine kısa bir süre kala Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerleyen sarı-lacivertliler, Süper Lig'de de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefliyor. Bu doğrultuda kadrosunda önemli değişiklikler olan Kanarya, iki yıldız ismi gözüne kestirdi. İşte o isimler ve tüm detaylar... STOPERE LUIZ FELIPE Fenerbahçe, Avrupa kulüplerinin radarındaki Attila Szalai ve Min-Jae Kim'in ayrılma ihtimallerine karşı stoper bölgesini güçlendirmek için kolları sıvadı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Serdar Aziz ile de görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Luiz Felipe'yi gündemine aldı. Serie A ekibi Lazio'da forma giyen ve İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 25 yaşındaki stoperin menajeriyle temas kurulduğu ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Filipe Luiz transferiyle ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. LUIZ FELIPE KİMDİR? Tam adı Luiz Felipe Ramos Marchi olan futbolcu, 22 Mayıs 1997 tarihinde Brezilya'nın Colina kentinde dünyaya geldi. Futbola Brezilya'nın Ituano takımının altyapısında başlayan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, 2016 yılında 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya transfer oldu. 2016/2017 sezonunu Salernitana'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki stoper, 2017 yılında Lazio'ya geri döndü. Bu sezon İtalyan ekibiyle 39 maçta görev alan Luiz Felipe, 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Felipe'nin Lazio ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. FORVETE LASSINA TRAORE Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk forması giyen Lassina Traore ile ilgileniyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş nedeniyle Shakhtar Donetsk'ten ayrılması beklenen golcü oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanacağı öne sürüldü. Fenerbahçe yönetiminin, geçtiğimiz günlerde hazırlık maçında karşılaştığı Shakhtar Donetsk'li yetkililere Traore'nin şartlarını sorduğu ve yakın zamanda Ukrayna ekibiyle görüşmelere başlanacağı öğrenildi. LASSINA TRAORE KİMDİR? Tam adı Lassina Chamste Soudine Franck Traore olan futbolcu, 12 Ocak 2001 tarihinde Burkina Faso'nun Bobo-Dioulasso kentinde dünyaya geldi. Futbola Rahimo FC altyapısında başlayan ve Ajaz altyapısında da forma giyen futbolcu, 2019 yılında Ajax A takımına yükseldi. 21 yaşındaki golcü, sezon başında 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Shakhtar Donetsk'e gönderildi. Bu sezon yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sadece 14 maçta görev alan 1.83 boyundaki forvet, 9 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Lassina Traore'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.