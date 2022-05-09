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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe’nin yeni sezon bombaları! İki imza yolda

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombaları! İki imza yolda

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda konuk olduğu Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hızlandı. 2022/2023 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, iki yıldız ismin transferini bitirmek için düğmeye bastı. İşte o isimler... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 09.05.2022- 09:45 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022- 09:45
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İşte Fenerbahçe’nin yeni sezon bombaları! İki imza yolda

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

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