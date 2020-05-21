21 Mayıs 2020, Perşembe

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Aziz Yıldırım da istemişti...

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu amaçla şimdiden transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, eski başkan Aziz Yıldırım'ın senelerce kadroya katmak istediği ancak transferini gerçekleştiremediği yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için girişimlerine başladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 12:14 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 12:24
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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Aziz Yıldırım da istemişti...

Yeni sezonda bambaşka bir kadroyla zirveye oynama planları yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğunlaştı.

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Aziz Yıldırım da istemişti...

Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin önceliği ise yeni teknik direktörü bir an önce takımın başına getirmek...

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Aziz Yıldırım da istemişti...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta telekonferans yoluyla düzenlenen Divan Kurulu Toplantısı'nda yerli ve yabancı 3 teknik adamla görüştüklerini açıklamıştı.

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Aziz Yıldırım da istemişti...

Adı sık sık Erol Bulut, Nenad Bjelica, Abdullah Avcı ve Okan Buruk gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerin, Bulut ya da Bjelica ikilisinden birini takımın başına geçireceği öne sürüldü.

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Fenerbahçe transferde büyük oynuyor! Aziz Yıldırım da istemişti...

Kanarya'da yeni teknik direktör için çalışmalar tüm hızıyla sürerken; Muriqi, Zajc ve Jailson gibi yüklü bonservis bedeli elde edilebilecek oyuncular da satılarak transfer için kaynak yaratılması hedefleniyor.

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