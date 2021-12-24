FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilerden sol kanat bombası! Hedefte Brezilyalı yıldız var

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan ve lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gözler ara transfere çevrildi. Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından takımın yeni teknik direktörü merak konusuyken bir diğer yandan yapılacak takviyeler için de çalışmalar sürüyor. Özellikle forvet ve kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Kanarya'nın hedefindeki Brezilyalı yıldız belli oldu. İşte detaylar...