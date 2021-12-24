24 Aralık 2021, Cuma

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilerden sol kanat bombası! Hedefte Brezilyalı yıldız var

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan ve lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de gözler ara transfere çevrildi. Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından takımın yeni teknik direktörü merak konusuyken bir diğer yandan yapılacak takviyeler için de çalışmalar sürüyor. Özellikle forvet ve kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Kanarya'nın hedefindeki Brezilyalı yıldız belli oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.12.2021 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 10:49
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilerden sol kanat bombası! Hedefte Brezilyalı yıldız var

Süper Lig'de sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde ligde hayal kırıklığı yarattı. Sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi macerası da henüz grup aşamasında sona erdi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilerden sol kanat bombası! Hedefte Brezilyalı yıldız var

Kanarya'da Portekizli teknik adam ile yollar ayrılırken, takımı kimin çalıştıracağı merak konusu. Devre arasına kadar bir teknik adam ile anlaşmayı planlayan yönetim, bir yandan yapılacak transfer hamleleri için kolları sıvadı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilerden sol kanat bombası! Hedefte Brezilyalı yıldız var

Özellikle santrfor bölgesi için önemli takviyeler yapmak isteyen Fener'de listede yıldız oyuncular bulunuyor. Birçok yıldız oyuncu için temaslarını sürdüren yönetim, o bölgeye golcülüğüyle takımı sırtlayacak bir isim almak istiyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilerden sol kanat bombası! Hedefte Brezilyalı yıldız var

Öte yandan hedefler arasında kanat bölgesi de bulunuyor. Bu mevki için de arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemindeki yıldız ortaya çıktı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilerden sol kanat bombası! Hedefte Brezilyalı yıldız var

ROTA BREZİLYA

Brezilya'da küme düşen Gremio yıldızlarını satışa çıkardı. Fener yönetimi de 23 yaşındaki sol açık Ferreira için Brezilya kulübü ile temasa geçti.

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