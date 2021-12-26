26 Aralık 2021, Pazar
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da yeniden Brezilya ekolü! O teknik adam ve Alex de Souza detayı...
Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Şampiyonluk yarışında lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kalan sarı lacivertlilerde devre arasında flaş gelişmeler yaşanacak. Kadrosuna birçok oyuncuyu katmak isteyen Kanarya, yeni teknik direktör için ise o ismi gündemine aldı. İşte detaylar...
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