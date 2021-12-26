26 Aralık 2021, Pazar

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da yeniden Brezilya ekolü! O teknik adam ve Alex de Souza detayı...

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Şampiyonluk yarışında lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kalan sarı lacivertlilerde devre arasında flaş gelişmeler yaşanacak. Kadrosuna birçok oyuncuyu katmak isteyen Kanarya, yeni teknik direktör için ise o ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 11:07
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da yeniden Brezilya ekolü! O teknik adam ve Alex de Souza detayı...

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun heyecanı devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kalarak hayal kırıklığı yarattı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da yeniden Brezilya ekolü! O teknik adam ve Alex de Souza detayı...

Vitor Pereira önderliğinde Kanarya, sezona iyi başlasa da istikrar yakalayamadı. Alınan üst üste kötü sonuçlar ve şampiyonluk yarışında geride kalınmasının ardından ise Portekizli hoca ile yollar ayrıldı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da yeniden Brezilya ekolü! O teknik adam ve Alex de Souza detayı...

Fenerbahçe'de gündemin en önemli maddesi Pereira'nın yerine gelecek olan teknik adam. Başkan Ali Koç önderliğinde yönetim, hocayı bir an önce takımın başına getirerek hem sezonun geri kalanında başarı yakalamak hem de yeni sezon öncesinde takıma adaptasyon problemini ortadan kaldırmak.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da yeniden Brezilya ekolü! O teknik adam ve Alex de Souza detayı...

Sarı lacivertlilerin hoca tercihinde bu kez bir ekol yakalamak istediği öğrenildi. Geçtiğimiz dönemlerde Brezilya ekolü ile başarı yakalayan Kanarya'da, bir kez daha bu gündeme geldi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da yeniden Brezilya ekolü! O teknik adam ve Alex de Souza detayı...

Brezilyalı bir teknik adam ile kulübün Brezilyalı efsanesini birleştirmek isteyen Fener, transferde de sambacı yıldızlara yönelecek.

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