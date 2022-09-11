Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samandıra'da Arda Güler zirvesi! Jorge Jesus'un kararı...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samandıra’da Arda Güler zirvesi! Jorge Jesus’un kararı...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samandıra'da Arda Güler zirvesi! Jorge Jesus'un kararı...

Fenerbahçe'de bir yandan Arda Güler endişesi de yaşanıyor. Genç yıldızın sözleşmesinde yer alan madde sebebiyle süre alması gerekiyor. Henüz beklenen süreyi alamayan oyuncu için başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildi. İşte ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 11.09.2022- 06:09 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022- 06:09
GALERİ DEVAM EDİYOR
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samandıra’da Arda Güler zirvesi! Jorge Jesus’un kararı...

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in sözleşmesinde yer alan bir madde Sarı-Lacivertli kurmayları alarma geçirmiş durumda.

BİZE ULAŞIN