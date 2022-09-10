FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 22 milyon Euro’yu elinin tersiyle itti!

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Avrupa'da ve ligde sınavını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip son olarak UEFA Avrupa Ligi gruplarının ilk hafta maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Kanarya Batshuayi'nin golüyle mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılarak ilk haftayı 3 puanla kapattı. Öte yandan transferin son haftasında Fenerbahçe'nin üç önemli kozu Attila Szalai, Enner Valencia ve Miguel Crespo için ciddi tekliflerle kulübün kapısının çalındığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; İspanya, İngiltere ve İtalya'dan gelen tekliflerin toplamının 22 milyon Euro'yu bulduğu kaydedildi. Gelen tekliflerden sonra Fenerli kurmaylar teknik direktör Jorge Jesus ile bir toplantı gerçekleştirerek oyuncuların transferlerine onayının olup olmadığı soruldu. Portekizli teknik adam, 'Üçü de bu takıma lazım. Benim için önemli oyuncular.' 'Üçünün aynı anda ayrılması takımın kimyası için iyi olmaz.' 'Ama ben hepsinin kalmasını isterim' cevabını verdi. Jorge Jesus'un verdiği bu cevap sonrasında Fenerbahçe yönetimi Szalai, Crespo ve Valencia için gelen tekliflerin kabul edilmediğini teklif yapan kulüplere iletti. Fenerbahçe yönetiminin Avrupa ve ligde gelecek başarılı sonuçların ardından özellikle Macar stoper Attila Szalai ve Portekizli orta saha Miguel Crespo için çok daha iyi tekliflerin gelebileceğini de hesap ettiği de ifade ediliyor. Öte yandan Valencia'nın güncel piyasa değeri 2.4 milyon Euro. Attila Szalai'nin 12 milyon Euro. Miguel Crespo'nun ise 8 milyon Euro.