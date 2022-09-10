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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 22 milyon Euro’yu elinin tersiyle itti!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 22 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti!

Fenerbahçe yaz transfer dönemini hareketli geçirdi. Sarı lacivertli ekip kadrosuna önemli yıldızlar katarken özellikle Kim Min-Jae'nin ayrılığı büyük ses getirdi. Öte yandan Kanarya'nın, yıldızlarına gelen 22 milyon Euro'luk teklifi reddettiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 10.09.2022- 06:46
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 22 milyon Euro’yu elinin tersiyle itti!

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, Avrupa'da ve ligde sınavını sürdürüyor.

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