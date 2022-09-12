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Jorge Jesus bin pişman! Fenerbahçe’de 160 milyonluk transfer fiyaskosu

Jorge Jesus bin pişman! Fenerbahçe'de 160 milyonluk transfer fiyaskosu

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı bir isim de bir dönem Galatasaray'da forma giymiş Bruma'ydı... Zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte PSV'den kiralanan Portekizli yıldızın transferine onay veren teknik direktör Jorge Jesus, Novak ve Lemos'la birlikte yıldız ismi Süper Lig kadrosuna almadı. Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki maliyeti dudak uçuklatırken, fiyaskoyla sonuçlandı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 12.09.2022- 06:29
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Jorge Jesus bin pişman! Fenerbahçe’de 160 milyonluk transfer fiyaskosu

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de en büyük hayal kırıklığı hiç kuşkusuz Portekizli kanat oyuncusu Bruma oldu.

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