16 Kasım 2021, Salı

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'yı şampiyon yapacak golcü! Sezon başında da gündemdeydi

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Ancak hem UEFA Avrupa Ligi hem de ligde mücadele eden Kanarya'da büyük ölçüde performans düşüklüğü yaşandı. Son haftalarda üst üste alınan puan kayıplarıyla da lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kanal sarı lacivertlilerde, gözler ocak ayı transferine çevrildi. Kadrosuna bir santrfor katmak isteyen Fener, aradığı ismi Fransa'da buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.11.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 12:16
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’yı şampiyon yapacak golcü! Sezon başında da gündemdeydi

Süper Lig'de milli ara dönemi yaşanıyor. Bu arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen kulüpler, ülkelerinin milli takımlarına gitmeyen oyuncularıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’yı şampiyon yapacak golcü! Sezon başında da gündemdeydi

Onlardan birisi de Fenerbahçe. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, teknik direktör Vitor Pereira ve oyuncular arasında yoğun bir mesai geçiyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’yı şampiyon yapacak golcü! Sezon başında da gündemdeydi

Üst üste yapılan toplantılar ile ligin 13. haftasında oynanacak olan derbiye hazırlanan Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'ı yenerek kritik bir eşiği dönmek istiyor. Ayrıca bu dev karşılaşma, Portekizli teknik adamın da kaderini belirleyecek.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’yı şampiyon yapacak golcü! Sezon başında da gündemdeydi

Başkan Ali Koç derbi kaybedilse dahi Vitor Pereira ile yola devam edileceğini ifade etse de, futbol otoriteleri olası bir taraftar baskısında Portekizli teknik adamın takımdan ayrılacağı düşüncesinde.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’yı şampiyon yapacak golcü! Sezon başında da gündemdeydi

Öte yandan futbolcular ise kendilerini taraftarlara yeniden ispatlamak istiyor. Başta takımın kaptanları Mesut Özil ve Luiz Gustavo olmak üzere Galatasaray derbisinin önemini bile futbolcular, bu maçı kazanarak şampiyonluk yarışında olduklarını gösterme düşüncesinde.

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