FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'yı şampiyon yapacak golcü! Sezon başında da gündemdeydi

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Ancak hem UEFA Avrupa Ligi hem de ligde mücadele eden Kanarya'da büyük ölçüde performans düşüklüğü yaşandı. Son haftalarda üst üste alınan puan kayıplarıyla da lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kanal sarı lacivertlilerde, gözler ocak ayı transferine çevrildi. Kadrosuna bir santrfor katmak isteyen Fener, aradığı ismi Fransa'da buldu. İşte detaylar...