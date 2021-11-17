17 Kasım 2021, Çarşamba
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan flaş karar! Sezon başında geldi devre arasında yolcu
Son yıllarda sezonlara birçok transfer yaparak başlayan Fenerbahçe, bu sezona da kadrosuna önemli isimleri katarak başladı. Hem savunma hem de hücum hattına önemli transferler yapan sarı lacivertliler, Vitor Pereira ile hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Ancak son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan Kanarya'da, bazı isimlerin ise biletleri kesildi. İşte detaylar...
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