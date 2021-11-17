17 Kasım 2021, Çarşamba

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan flaş karar! Sezon başında geldi devre arasında yolcu

Son yıllarda sezonlara birçok transfer yaparak başlayan Fenerbahçe, bu sezona da kadrosuna önemli isimleri katarak başladı. Hem savunma hem de hücum hattına önemli transferler yapan sarı lacivertliler, Vitor Pereira ile hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Ancak son haftalarda yaşanan puan kayıplarıyla zirve yarışında ağır yara alan Kanarya'da, bazı isimlerin ise biletleri kesildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:23 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 10:53
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan flaş karar! Sezon başında geldi devre arasında yolcu

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun heyecanı devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, geride kalan 12 haftada 20 puan topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan flaş karar! Sezon başında geldi devre arasında yolcu

İlk haftalarda Vitor Pereira önderliğinde oldukça başarılı bir grafik çizen Kanarya, hem UEFA Avrupa Ligi hem de lig temposunun birleşmesiyle üst üste puan kayıpları yaşadı. Lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fener, 13. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisini kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi planlıyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan flaş karar! Sezon başında geldi devre arasında yolcu

Milli ara döneminde yönetim, Portekizli teknik adam ve oyuncular yoğun mesai yaparak derbi hazırlıklarına devam ediyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan flaş karar! Sezon başında geldi devre arasında yolcu

Öte yandan Kanarya'da bir başka gündem ise transfer. Gözünü devre arasına çeviren sarı lacivertliler ocak ayında forvet, orta saha ve kanat bölgelerine takviye yapmayı planlıyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan flaş karar! Sezon başında geldi devre arasında yolcu

GOLCÜ MEVKİSİNDE 3 ADAY!

Transfer listesini hazırlayan sarı-lacivertlilerin golcü adayları arasında 3 yıldız bulunduğu kaydedildi.

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