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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'ya dev gelir! Yıldız isme Premier Lig kancası

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gerek kadrosuna kattığı gerekse yollarını ayırdığı isimlerle büyük bir değişime gitmişti. Ancak Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken son haftalardaki mağlubiyetlerle yakalanan çıkış kayboldu. Kanarya'da gözler ocak ayı transfer dönemine çevrilirken, geldiği günden bu yana performansıyla adından söz ettiren yıldız futbolcuya, İngiltere Premier Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 09:54
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’ya dev gelir! Yıldız isme Premier Lig kancası

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle birlikte teknik direktörlük koltuğuna Vitor Pereira'yı getirdi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’ya dev gelir! Yıldız isme Premier Lig kancası

Sarı-lacivertliler yaz transfer döneminde kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırırken, 9 futbolcuyu da renklerine bağladı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’ya dev gelir! Yıldız isme Premier Lig kancası

Bu hareketle birlikte takımdaki maliyet dengesini de korumayı başaran Kanarya, Portekizli teknik direktör önderliğinde Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmıştı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’ya dev gelir! Yıldız isme Premier Lig kancası

Ancak daha sonra üst üste mağlubiyetler alan sarı lacivertlilerde, Vitor Pereira da tartışılmaya başlandı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’ya dev gelir! Yıldız isme Premier Lig kancası

3'LÜ SAVUNMA SIKINTISI!

Takıma gelmesiyle birlikte ilk işi sistemi değiştirmek olan Pereira'nın bu taktiği sezon başında işe yaramıştı.

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