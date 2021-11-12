FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'ya dev gelir! Yıldız isme Premier Lig kancası

7 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer döneminde gerek kadrosuna kattığı gerekse yollarını ayırdığı isimlerle büyük bir değişime gitmişti. Ancak Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken son haftalardaki mağlubiyetlerle yakalanan çıkış kayboldu. Kanarya'da gözler ocak ayı transfer dönemine çevrilirken, geldiği günden bu yana performansıyla adından söz ettiren yıldız futbolcuya, İngiltere Premier Lig ekibinin talip olduğu öğrenildi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 12.11.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021 09:54 ABONE OL