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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya 2 genç yetenek birden! Transferleri Vitor Pereira istedi

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira önderliğinde birçok oyuncunun yıldızı yeniden parlarken, bazı isimler ise gözden çıkarılmıştı. Sezon başında kadrosuna önemli isimleri de katan Kanarya, ara transferde bombaları patlatmaya devam edecek. Portekizli teknik adam 2 genç yeteneği istediğini yönetime iletti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.10.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 10:24
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’ya 2 genç yetenek birden! Transferleri Vitor Pereira istedi

Süper Lig'de 7 sezona çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, Vitor Pereira ile lige iyi bir giriş yaptı. Takımdaki oyuncuların büyük bir bölümü Portekizli teknik adamın yönetiminde performansını yükseltirken, bazı oyuncular ise gözden çıkarıldı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’ya 2 genç yetenek birden! Transferleri Vitor Pereira istedi

Yaz transfer döneminde kadrosuna 8 oyuncu katan Fenerbahçe'de, bu oyuncuların 7'si 25 yaşın altında. Kanarya'nın yeni transferlerinden bir tek Serdar Dursun 29 yaşında.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’ya 2 genç yetenek birden! Transferleri Vitor Pereira istedi

Özellikle gençlere çok önem veren ve bunu Muhammet Gümüşkaya ve Arda Güler'in performansını yükselterek, Burak Kapacak'ın gelişimi için üzerinde yoğun çaba harcayarak gösteren Pereira, ara transferde de genç oyuncuları takıma kazandırmak istiyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’ya 2 genç yetenek birden! Transferleri Vitor Pereira istedi

Deneyimli hoca yönetime bir santrfor ve bir sol bek olmak üzere 2 genç oyuncuyu istediğini bildirdi. İşte o isimler...

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’ya 2 genç yetenek birden! Transferleri Vitor Pereira istedi

İLK HEDEF BJÖRKAN

Yaz transfer döneminde yoğun çaba harcansa da Kanarya, sol bek mevkisine bir transfer yapamadı. O bölgeyi ara transferde güçlendirmek isteyen yönetim, Pereira'nın da talebi doğrultusunda Fredrik André Björkan ismi üzerinde yoğunlaştı.

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