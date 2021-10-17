FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya 2 genç yetenek birden! Transferleri Vitor Pereira istedi

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yaptı. Sarı lacivertlilerde Vitor Pereira önderliğinde birçok oyuncunun yıldızı yeniden parlarken, bazı isimler ise gözden çıkarılmıştı. Sezon başında kadrosuna önemli isimleri de katan Kanarya, ara transferde bombaları patlatmaya devam edecek. Portekizli teknik adam 2 genç yeteneği istediğini yönetime iletti. İşte detaylar...