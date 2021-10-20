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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık rüzgarı! 6 futbolcu ile vedalaşılacak

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz sezonların aksine ilk 8 haftada oldukça başarılı bir grafik çizen Kanarya, 9. haftada deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olmasa da ümitlerini sürdürüyor. Vitor Pereira'nın gelişi ve takıma yapılan takviyelerin ardından oldukça güç kazanan Fenerbahçe'de bir diğer gündem ise takımdan ayrılacak isimler. Sarı lacivertlilerde bazı oyuncular gözden çıkarılırken, büyük bir yükseliş yakalayan bazı isimler ise Avrupa'nın devlerini radarında. İşte detaylar... (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 20.10.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 10:15
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da ayrılık rüzgarı! 6 futbolcu ile vedalaşılacak

Fenerbahçe'de şu sıralar gündem oldukça hareketli. Son olarak Süper Lig'de Trabzonspor'a mağlup olan Kanarya'da yönetim bir yandan mücadelede yapıldığını düşündüğü hakem hataları ile ilgili çaba harcarken, diğer taraftan da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Antwerp maçı hazırlıkları devam ediyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da ayrılık rüzgarı! 6 futbolcu ile vedalaşılacak

Avrupa gruplarında ilk 2 haftada 1 puan alabilen sarı lacivertliler, Antwerp maçından mutlak olarak 3 puan çıkarmak zorunda. Öte yandan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka çaresi yok.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da ayrılık rüzgarı! 6 futbolcu ile vedalaşılacak

Bunun bilincinde olan başta Vitor Pereira olmak üzere teknik ekip, oyuncular ve yönetim, yoğun mesai harcıyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da ayrılık rüzgarı! 6 futbolcu ile vedalaşılacak

Tüm bu gündemin yanı sıra Kanarya'da konuşulan bir başka konu ise takımdan ayrılacak isimler. Yönetim maaş yükünden kurtulmak adına bazı oyuncuları göndermek isterken, takımın önemli parçası olan bazı isimler için ise de ayrılık kapıda.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da ayrılık rüzgarı! 6 futbolcu ile vedalaşılacak

Özellikle Avrupa'dan ciddi teklifler alan Fener, bu transferler konusunda da değerlendirme yapıyor.

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