20 Ekim 2021, Çarşamba
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da ayrılık rüzgarı! 6 futbolcu ile vedalaşılacak
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz sezonların aksine ilk 8 haftada oldukça başarılı bir grafik çizen Kanarya, 9. haftada deplasmanda Trabzonspor'a mağlup olmasa da ümitlerini sürdürüyor. Vitor Pereira'nın gelişi ve takıma yapılan takviyelerin ardından oldukça güç kazanan Fenerbahçe'de bir diğer gündem ise takımdan ayrılacak isimler. Sarı lacivertlilerde bazı oyuncular gözden çıkarılırken, büyük bir yükseliş yakalayan bazı isimler ise Avrupa'nın devlerini radarında. İşte detaylar... (FB haberleri)
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