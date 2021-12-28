FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın ocak hedefi belli oldu! Kolombiyalı golcü...

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan ve Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, bir yandan yeni hoca arayışlarını sürdürürken, bir yandan da takımdaki eksik bölgelere takviye yapma peşinde. Bu doğrultuda Kanarya, Kolombiyalı yıldız golcü için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 10:43 ABONE OL