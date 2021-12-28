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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'nın ocak hedefi belli oldu! Kolombiyalı golcü...

Süper Lig'de zirve yarışının uzağında kalan ve Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, gözler ocak ayı transfer dönemine çevrildi. Sarı lacivertliler, bir yandan yeni hoca arayışlarını sürdürürken, bir yandan da takımdaki eksik bölgelere takviye yapma peşinde. Bu doğrultuda Kanarya, Kolombiyalı yıldız golcü için girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021 10:43
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’nın ocak hedefi belli oldu! Kolombiyalı golcü...

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Kanarya, forvet takviyesi için kolları sıvadı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’nın ocak hedefi belli oldu! Kolombiyalı golcü...

Alınan başarısız sonuçlar sonrası Teknik Direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, hoca arayışlarının yanı sıra transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’nın ocak hedefi belli oldu! Kolombiyalı golcü...

Kanarya'nın sezon başında kadrosuna kattığı Mergim Berisha'dan istenilen verim alınamazken, Serdar Dursun da düzenli forma şansı bulamadı.Forvette Enner Valencia'nın sakatlanmasıyla sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Vitor Pereira, bu bölgeye tartışılmayacak bir golcü istedi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’nın ocak hedefi belli oldu! Kolombiyalı golcü...

Sezon içerisinde forvette Enner Valencia'nın sakatlanmasıyla sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeye tartışılmayacak bir golcü takviyesi yapma kararı aldı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’nın ocak hedefi belli oldu! Kolombiyalı golcü...

F.BAHÇE'DEN ALFREDO MORELOS BOMBASI!

Fenerbahçe, izleme komitesinin önermiş olduğu Alfredo Morelos'u kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Başkan Ali Koç'un, Kolombiyalı oyuncunun menajeriyle kısa zaman içerisinde görüşeceği öne sürüldü.

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