31 Aralık 2021, Cuma

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'ye Portekiz'den sol bek! Görüşmeler hız kazandı

Süper Lig'de ilk devrenin bitmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı. Zirve yarışının uzağında kalan Fenerbahçe, yapacağı takviyelerle ikinci yarıda yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden sarı lacivertliler, flaş bir isim için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:16 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 09:19
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Portekiz’den sol bek! Görüşmeler hız kazandı

Süper Lig'de, 32 puanla 4. sırada yer alan ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları hız kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Portekiz’den sol bek! Görüşmeler hız kazandı

Sarı lacivertli yönetim, ocak ayında nokta atışı transferler yaparak kadrosunu güçlendirmek ve aradaki puan farkını kapatarak şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Portekiz’den sol bek! Görüşmeler hız kazandı

Bu doğrultuda, yönetim, izleme komitesinin vermiş olduğu rapor sonucu görüşmelerini sürdürüyor.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Portekiz’den sol bek! Görüşmeler hız kazandı

Ali Koç ve yönetiminin, bu transfer döneminden itibaren daha çok genç oyunculara yöneleceği öğrenildi. Sol bek takviyesi yapmak isteyen Kanarya, bu doğrultuda, aradığı futbolcuyu da Portekiz'de buldu.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’ye Portekiz’den sol bek! Görüşmeler hız kazandı

F.BAHÇE'DEN ABDU CONTE BOMBASI!

Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Moreirense'de forma giyen Abdu Conte için temaslarına başladı. Sarı lacivertliler, Portekizli oyuncuyu devre arasında kadrosuna katmak istiyor.

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