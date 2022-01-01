FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Ocak bombası! Bonservissiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 32 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarını da sürdürüyor. Liderle arasında 14 puan fark bulunan sarı-lacivertliler, devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Kanarya'da yeni hoca şimdilik belirsizliğini korusa da, gelecek transferlerin adaptasyon sürecini minimuma indirmek için yönetim ince eleyip sık dokuyor. Bu doğrultuda F.Bahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 01.01.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 10:32 ABONE OL