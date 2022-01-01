01 Ocak 2022, Cumartesi

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Ocak bombası! Bonservissiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 32 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarını da sürdürüyor. Liderle arasında 14 puan fark bulunan sarı-lacivertliler, devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Kanarya'da yeni hoca şimdilik belirsizliğini korusa da, gelecek transferlerin adaptasyon sürecini minimuma indirmek için yönetim ince eleyip sık dokuyor. Bu doğrultuda F.Bahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 01.01.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 10:32
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’dan Ocak bombası! Bonservissiz gelecek

Yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir rotasyona giden Fenerbahçe, takımda düşünmediği isimleri yollarken yıldız futbolcuları da renklerine bağladı ve sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’dan Ocak bombası! Bonservissiz gelecek

Sarı-lacivertliler ilk 8 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan topladı ve liderlik koltuğuna oturdu.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’dan Ocak bombası! Bonservissiz gelecek

Fakat sonraki haftalarda düşüş yaşayan Kanarya, ilk devre sonucunda 19 maçtan 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı ve 32 puan topladı. Sarı-lacivertliler ligin ilk yarısını lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kapadı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’dan Ocak bombası! Bonservissiz gelecek

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçında yenilmeyen sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Afyonspor'u uzatmalar sonucunda 2-0 mağlup etti ve son 16'ya adını yazdırdı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya’dan Ocak bombası! Bonservissiz gelecek

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ise istediği sonuçları alamazken; Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp'in olduğu grubu 3. bitirdi ve Konferans Ligi'ne düştü. Kanarya'nın buradaki rakibi ise Çekya temsilcisi Slavia Prag oldu.

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