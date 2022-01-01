01 Ocak 2022, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya'dan Ocak bombası! Bonservissiz gelecek
Spor Toto Süper Lig'de ilk devreyi 32 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarını da sürdürüyor. Liderle arasında 14 puan fark bulunan sarı-lacivertliler, devre arasında yapacağı takviyelerle birlikte sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor. Kanarya'da yeni hoca şimdilik belirsizliğini korusa da, gelecek transferlerin adaptasyon sürecini minimuma indirmek için yönetim ince eleyip sık dokuyor. Bu doğrultuda F.Bahçe'nin gündemine flaş bir isim geldi. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve o futbolcu... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11
Daha Fazla Gör
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı