24 Ekim 2021, Pazar

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan orta saha bombası! Premier Lig'den geliyor...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde Süper Lig'de başarılı sonuçlar alan ancak son olarak Trabzonspor yenilgisiyle tökezleyen Kanarya çıkışa geçmek istiyor. Avrupa'da da istenilen sonuçların alınamaması üzerine yönetim transfer harekatı için kolları sıvadı. İşte detaylar... | FB haberleri

Giriş Tarihi: 24.10.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 24.10.2021 10:06
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan orta saha bombası! Premier Lig’den geliyor...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde oldukça başarılı bir grafik çizdi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan orta saha bombası! Premier Lig’den geliyor...

Son yılların aksine sezona hızlı başlayan Kanarya'da Portekizli hoca alkış topladı. Ancak ligde son haftalarda oyunuyla eleştirilen takım, Trabzonspor karşısından da mağlubiyetle ayrılınca eleştiri oklarının hedefi oldu.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan orta saha bombası! Premier Lig’den geliyor...

Sezon başında Pereira'ya çok güvenen ve 'Vardır bir bildiği' sloganıyla ona destek olan taraftarlar, 53 yaşındaki hocanın performansından memnun değil.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan orta saha bombası! Premier Lig’den geliyor...

Deneyimli teknik adam ise de kadro kalitesinden şikayetçi. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de Antwerp'i yenemeyen Kanarya'da Portekizli hoca, "UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen var mı?" sözleriyle bunu dile getirmişti.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan orta saha bombası! Premier Lig’den geliyor...

Pereira'nın özellikle kanat, santrfor ve orta saha bölgesine takviye istemesi yönetimi harekete geçirdi. Kanarya orta saha bölgesi için Premier Lig'den yıldız ismi gündemine aldı.

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