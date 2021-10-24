FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan orta saha bombası! Premier Lig'den geliyor...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde Süper Lig'de başarılı sonuçlar alan ancak son olarak Trabzonspor yenilgisiyle tökezleyen Kanarya çıkışa geçmek istiyor. Avrupa'da da istenilen sonuçların alınamaması üzerine yönetim transfer harekatı için kolları sıvadı. İşte detaylar... | FB haberleri