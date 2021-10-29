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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye bir Koreli daha! Vitor Pereira onay verirse... (FB haberleri)

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, lige de iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan sarı lacivertliler, liderliği Trabzonspor'a kaybetti. Vitor Pereira yeniden çıkışa geçmek için çözüm ararken, Kanarya'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Özellikle Kim Min-Jae'den çok memnun olan Kanarya, bir başka Koreli'yi daha gözüne kestirdi. İşte detaylar... | (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 29.10.2021 11:37 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 11:40
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’ye bir Koreli daha! Vitor Pereira onay verirse... FB haberleri

Fenerbahçe Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde sezona iyi bir giriş yapan Kanarya, bu başarısını uzun süre sürdüremedi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’ye bir Koreli daha! Vitor Pereira onay verirse... FB haberleri

Ligde son 2 maçta Trabzonspor'a ve Alanyaspor'a kaybeden Kanarya, oldukça zor bir rakip olan Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Portekizli teknik adam bu maçtan 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’ye bir Koreli daha! Vitor Pereira onay verirse... FB haberleri

Öte yandan Fenerbahçe transferde de hareketli günler geçiriyor. Sezon başında takıma birçok transfer yapan Ali Koç, Pereira'nın talep ettiği bazı mevkilere ise takviye yapamadı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’ye bir Koreli daha! Vitor Pereira onay verirse... FB haberleri

Özellikle kanatlara transfer yapmak isteyen sarı lacivertliler, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlamış durumda.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’ye bir Koreli daha! Vitor Pereira onay verirse... FB haberleri

Avrupa piyasasında arayışlarını sürdüren Kanarya'nın scoutları, son olarak oldukça başarılı bir grafik çizen Kim Min-Jae'nin ardından gözünü Uzak Doğu'ya da çevirdi.

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