29 Ekim 2021, Cuma
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye bir Koreli daha! Vitor Pereira onay verirse... (FB haberleri)
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, lige de iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan sarı lacivertliler, liderliği Trabzonspor'a kaybetti. Vitor Pereira yeniden çıkışa geçmek için çözüm ararken, Kanarya'da gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Özellikle Kim Min-Jae'den çok memnun olan Kanarya, bir başka Koreli'yi daha gözüne kestirdi. İşte detaylar... | (FB haberleri)
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