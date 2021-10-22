22 Ekim 2021, Cuma

A SPOR GALERİ

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bedelsiz gelecek

Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Kadıköy'de ağırladığı Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Kış transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen sarı-lacivertlilerden sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe'nin yıl sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek genç oyuncuyu gündemine aldığı ve teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda resmi sözleşme imzalanabileceği kaydedildi. İşte o isim ve tüm detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 22.10.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 14:06
ABONE OL
  • 1
  • 14
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bedelsiz gelecek

Yeni sezona teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de zorlu günler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bedelsiz gelecek

Süper Lig'de aldığı Trabzonspor yenilgisinin ardından liderliği bordo-mavililere kaptıran sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp ile berabere kalarak gruptaki şansını zora soktu.

  • 3
  • 14
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bedelsiz gelecek

Lig ve Avrupa'nın yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da mücadele edecek olan Kanarya, yarışacağı kulvarlarda başarılı sonuçlar elde ederek taraftarını mutlu etmek istiyor.

  • 4
  • 14
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bedelsiz gelecek

Teknik direktör Vitor Pereira ve yardımcıları bu doğrultuda çalışmalarını sürdürürken, kış transfer dönemi için de arayışlarını hızlandırdı.

  • 5
  • 14
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Bedelsiz gelecek

2-3 bölgeyi güçlendirmek isteyen ve bu doğrultuda arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör