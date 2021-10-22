22 Ekim 2021, Cuma
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Bedelsiz gelecek
Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Kadıköy'de ağırladığı Royal Antwerp ile 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Kış transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezonu zirvede tamamlamayı hedefleyen sarı-lacivertlilerden sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Fenerbahçe'nin yıl sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek genç oyuncuyu gündemine aldığı ve teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda resmi sözleşme imzalanabileceği kaydedildi. İşte o isim ve tüm detaylar... (FB spor haberi)
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