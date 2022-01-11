11 Ocak 2022, Salı

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Vedat Muriqi bombası! Lazio kararını değiştirdi

Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Takıma katılan forvet oyuncuları Diego Rossi, Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un performansından memnun olmayan yönetim, iyi bir santrfor olarak bu eksiği kapatmak istiyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde birçok isim varken en ciddi adaylardan birisi de Vedat Muriqi. Lazio Kosovalı golcü hakkında kararını değiştirmesi, Fenerbahçe'de Vedat Muriqi seslerini yükseltti. İşte detaylar... | FB haberleri

Giriş Tarihi: 11.01.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 09:34
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan Vedat Muriqi bombası! Lazio kararını değiştirdi

Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Son olarak Süper Lig'de kendi seyircisi önünde Adana Demirspor'a mağlup olan sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç'un emriyle çalışmalar hızlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan Vedat Muriqi bombası! Lazio kararını değiştirdi

İLK GÜNDEM HOCA

Kanarya'da gündemin ilk maddesi teknik direktör. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Covid-19 sürecini atlattığı ve teknik direktör görüşmeleri için yurt dışına çıkacağını ifade etmişti.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan Vedat Muriqi bombası! Lazio kararını değiştirdi

Teknik direktör için en ciddi adaylar ise Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic olarak görülüyor. Fenerbahçe'nin ilk hedefi Löw olarak bilinirken, Jesus'la temaslar devam ediyor. Slaven Bilic ise anlaşmaya hazır.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan Vedat Muriqi bombası! Lazio kararını değiştirdi

Kanarya'nın yeni teknik direktörü bir an önce netleştirmek ve hem bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda ve UEFA Konferans Ligi'nde hedeflerine ulaşmak, hem de yeni sezonun planlamasına başlamak istiyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan Vedat Muriqi bombası! Lazio kararını değiştirdi

Henüz yeni teknik adamla el sıkışmayan yönetim transferde de geri kalmak istemiyor. Özellikle bir kaç bölgeye kesin olarak takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerde, ilk hedef ise forvet.

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