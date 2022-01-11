11 Ocak 2022, Salı
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan Vedat Muriqi bombası! Lazio kararını değiştirdi
Fenerbahçe'de golcü arayışları devam ediyor. Takıma katılan forvet oyuncuları Diego Rossi, Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un performansından memnun olmayan yönetim, iyi bir santrfor olarak bu eksiği kapatmak istiyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde birçok isim varken en ciddi adaylardan birisi de Vedat Muriqi. Lazio Kosovalı golcü hakkında kararını değiştirmesi, Fenerbahçe'de Vedat Muriqi seslerini yükseltti. İşte detaylar... | FB haberleri
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