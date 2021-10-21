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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ocak ayında...

Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilerek zirveyi bordo-mavililere kaptıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da başarılı sonuçlar almak isteyen sarı-lacivertliler, ocak ayı için kolları sıvadı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda eksik görülen yerlere takviye yapmayı amaçlayan yönetimin, 2 yıldız futbolcunun transferi için harekete geçtiği öğrenildi. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 11:15
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den çifte transfer bombası! Ocak ayında...

Süper Lig'de ilk 9 haftada topladığı 19 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den çifte transfer bombası! Ocak ayında...

Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup olarak liderliği rakibine kaptıran sarı-lacivertliler, sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefliyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den çifte transfer bombası! Ocak ayında...

Bu doğrultuda yeni sezon öncesi takımın başına Vitor Pereira'yı getiren ve birçok takviyeyle kadrosunu güçlendiren Kanarya, gözünü ocak ayına çevirdi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den çifte transfer bombası! Ocak ayında...

Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Fenerbahçe, kış transfer döneminde Portekizli çalıştırıcının istediği bölgelere takviye yaparak sezonun ikinci yarısına daha güçlü bir kadroyla giriş yapmayı hedefliyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’den çifte transfer bombası! Ocak ayında...

Dünyanın birçok yerinden oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin 2 yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte o isimler...

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