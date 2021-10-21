FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Ocak ayında...

Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilerek zirveyi bordo-mavililere kaptıran Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da başarılı sonuçlar almak isteyen sarı-lacivertliler, ocak ayı için kolları sıvadı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda eksik görülen yerlere takviye yapmayı amaçlayan yönetimin, 2 yıldız futbolcunun transferi için harekete geçtiği öğrenildi. İşte o isimler... (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 21.10.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 11:15 ABONE OL