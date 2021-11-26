26 Kasım 2021, Cuma
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya devre arasında bombayı patlatıyor! Olympiakos maçının ardından... (FB haberleri)
Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, iki kulvarda da beklentilerin altında kaldı. Ligde zirve yarışının bir hayli uzağında kalan Kanarya, Avrupa Ligi'ne ise Olympiakos mağlubiyetinin ardından veda etti. Ligde şampiyonluk yarışını devam ettiren ve Avrupa'da da yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Kanarya'da gözler ise transfere çevrildi. İşte detaylar...
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