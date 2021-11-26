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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya devre arasında bombayı patlatıyor! Olympiakos maçının ardından... (FB haberleri)

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, iki kulvarda da beklentilerin altında kaldı. Ligde zirve yarışının bir hayli uzağında kalan Kanarya, Avrupa Ligi'ne ise Olympiakos mağlubiyetinin ardından veda etti. Ligde şampiyonluk yarışını devam ettiren ve Avrupa'da da yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Kanarya'da gözler ise transfere çevrildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.11.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 11:28
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya devre arasında bombayı patlatıyor! Olympiakos maçının ardından... FB haberleri

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig macerasına başlayan Fenerbahçe, iki kulvarda da umduğunu bulamadı. Vitor Pereira önderliğinde şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Kanarya, zirve yarışının bir hayli uzağında kaldı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya devre arasında bombayı patlatıyor! Olympiakos maçının ardından... FB haberleri

Son olarak grup aşamasında Yunanistan'ın Olympiakos takımına yenilen sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Kanarya yoluna UEFA'nın yeni organizasyonu Konferans Ligi'nde devam edecek.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya devre arasında bombayı patlatıyor! Olympiakos maçının ardından... FB haberleri

Öte yandan alınan bu sonuçlar ise takımda bazı oyuncuların ve Portekizli teknik adamın geleceğinin sorgulanmasına sebep oldu. Ligde derbide Galatasaray'ı yenmesiyle beraber bir galibiyet serisi yakalanamazsa Pereira ile yollar ayrılabilir.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya devre arasında bombayı patlatıyor! Olympiakos maçının ardından... FB haberleri

Fenerbahçe bir başka derbi olan Beşiktaş maçı öncesinde oldukça kritik öneme sahip olan 3 maça çıkacak. Kanarya'da bütün planlar bunun üzerine yapılıyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya devre arasında bombayı patlatıyor! Olympiakos maçının ardından... FB haberleri

İlk olarak deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak olan Fener, ardından evinde Çaykur Rizespor ve tekrar deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak. Bu 3 maçta 3'te 3 yaparak lider konumunda bulunan Trabzonspor'un ise puan kaybetmesi beklenilecek.

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