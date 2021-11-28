28 Kasım 2021, Pazar
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Premier Lig ekibinden kanca! İşte teklif edilen rakam...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kaldı. Ligde son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup eden sarı lacivertliler, bu galibiyetle birlikte moral buldu. Her ne kadar bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istenen sonuçlar alınamasa da, Kanarya ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de bir diğer gündem ise transfer. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Fener'in yıldız oyuncusuna bir de talip çıktı. İşte ayrıntılar...
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