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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına Premier Lig ekibinden kanca! İşte teklif edilen rakam...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kaldı. Ligde son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı mağlup eden sarı lacivertliler, bu galibiyetle birlikte moral buldu. Her ne kadar bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde istenen sonuçlar alınamasa da, Kanarya ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de bir diğer gündem ise transfer. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen Fener'in yıldız oyuncusuna bir de talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.11.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 10:44
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yıldızına Premier Lig ekibinden kanca! İşte teklif edilen rakam...

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun heyecanı sürüyor. Sezon başında şampiyonluğun favorisi olarak görülen Fenerbahçe, geride kalan 13 maçta 23 puan toplayabildi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yıldızına Premier Lig ekibinden kanca! İşte teklif edilen rakam...

Lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kalan Kanarya, son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenerek moral buldu. Bu galibiyet ile birlikte ligdeki çıkışı sürdürmek isteyen Vitor Pereira, oyuncularını Göztepe deplasmanına hazırlıyor.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yıldızına Premier Lig ekibinden kanca! İşte teklif edilen rakam...

Başkan Ali Koç önderliğinde yönetim de Portekizli teknik adam ve oyunculardan devre arasına kadar uzun bir galibiyet serisi bekliyor. Yönetimin planı, devre arasında kadar takımın toplayabildiği kadar puan toplaması ve ardından ocak ayında yapılacak takviyelerle birlikte de şampiyonluk ipini göğüslemek.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yıldızına Premier Lig ekibinden kanca! İşte teklif edilen rakam...

Sarı lacivertliler ocak ayında özellikle bir santrfor, en az iki kanat oyuncusu ve bir de orta saha transfer etmek istiyor. Sarı lacivertliler bu bölgelerin haricinde oluşabilecek bir fırsat transferini değerlendirmeye alacak.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’nin yıldızına Premier Lig ekibinden kanca! İşte teklif edilen rakam...

Öte yandan Kanarya'da bazı isimlerin ise talipleri artıyor. Sarı lacivertliler özellikle Altay Bayındır, Attila Szalai, Kim Min-Jae ve Dimitrios Pelkas'ın satılması durumunda önemli bir bonservis bedeli bekliyor.

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