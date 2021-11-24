24 Kasım 2021, Çarşamba
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de devre arasında ayrılık! Hedefteki forvet ise...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezona iyi bir başlangıç yapsa da son haftalarda alınan puan kayıplarıyla zirve yarışının gerisinde kaldı. Son olarak 13. haftada ezeli rakibi Galatasaray'ı yenen sarı lacivertliler, hem oldukça kritik bir 3 puan aldı hem de rakiplerine önemli bir mesaj verdi. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde çıkışını sürdürmek isteyen Kanarya'da, gözler bir yandan da transfer çevrildi. Portekizli teknik adamın takımda düşünmediği isimlerin gönderilmesi planlanırken, listenin ilk sırasında ise o var. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)
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