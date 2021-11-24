24 Kasım 2021, Çarşamba

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de devre arasında ayrılık! Hedefteki forvet ise...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, sezona iyi bir başlangıç yapsa da son haftalarda alınan puan kayıplarıyla zirve yarışının gerisinde kaldı. Son olarak 13. haftada ezeli rakibi Galatasaray'ı yenen sarı lacivertliler, hem oldukça kritik bir 3 puan aldı hem de rakiplerine önemli bir mesaj verdi. Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde çıkışını sürdürmek isteyen Kanarya'da, gözler bir yandan da transfer çevrildi. Portekizli teknik adamın takımda düşünmediği isimlerin gönderilmesi planlanırken, listenin ilk sırasında ise o var. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:13 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 11:23
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’de devre arasında ayrılık! Hedefteki forvet ise...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de keyifler yerine geldi. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira, derbide sahaya 4-3-3 olarak çıktı ve başarılı oldu.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’de devre arasında ayrılık! Hedefteki forvet ise...

Savunmanın liderliğini Kim Min-Jae üstlenirken takım savunmasında kusursuz bir performans sergilendi. Sağ bekte Ferdi ve sol bekte Novak tercih edilirken, Szalai yedek kulübesinde başladı. Kim'in yanında Tisserand forma giydi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’de devre arasında ayrılık! Hedefteki forvet ise...

Özellikle orta saha bölgesinde pas yüzdesi yüksek oyuncuları tercih eden Pereira bu bölgede, Sosa, Mert Hakan ve Zajc tercih edildi. 3'lü orta saha düzeninde top hakimiyetini yüksek tutan sarı-lacivertliler böylelikle Galatasaray'ın baskı yapmasını engelledi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’de devre arasında ayrılık! Hedefteki forvet ise...

Hücum anlamında ise sağda İrfan Can solda Mesut ve forvette Berisha formatıyla sahaya çıkan Fenerbahçe'de İrfan ve Mesut'un uyumu dikkat çekti.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’de devre arasında ayrılık! Hedefteki forvet ise...

PELKAS SÜRE ALAMADI

Öte yandan geçtiğimiz sezonun yıldızlarından olan Dimitrios Pelkas, sezon başında yaşadığı sakatlıkla beraber bir türlü form tutamadı. Portekizli teknik adamın da kendisini ilk 11'de fazla düşünmemesiyle iyice düşüşe geçen Pelkas'ın ise geleceği merak konusu olmaya başladı.

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