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Fenerbahçe’de o defter kapanmadı! Transfer ocak ayına kaldı

Fenerbahçe'de o defter kapanmadı! Transfer ocak ayına kaldı

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle giren ve takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, transferde flaş isimleri kadrosuna kattı. Takım kadrosunu baştan aşağı yenileyen Ali Koç ve yönetimi, taraftarın yüzünü güldüren hamleler yaptı. Kanarya'nın, yaz transfer döneminde anlaşma sağlayamadığı bazı isimler de oldu. Fenerbahçe'nin, o yıldız için ocak ayında yeniden harekete geçeceği ifade edildi. İşte sürpriz transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 09.09.2022- 10:30
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