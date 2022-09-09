Fenerbahçe’de o defter kapanmadı! Transfer ocak ayına kaldı

Transfer döneminin bitmesinin ardından takımlar kadro planlamalarını tamamladı. 2013-2014 sezonundan bu yana ligde şampiyon olamayan Fenerbahçe, önemli isimleri transfer etti. İlk başta teknik direktör İsmail Kartal ile yolları ayıran sarı laciverliler, Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Kanarya, kadrosunda büyük bir revizyona gitti. Başkan Ali Koç ve teknik patron Jorge Jesus önderliğinde takım kadrosu baştan aşağı değişti. Fenerbahçe transfer döneminde, Lincoln Henrique, Bruma, İrfan Can Eğribayat, Luan Peres, Gustavo Henrique, Willian Arao, Ezgjan Alioski, Tiago Çukur, Joao Pedro, Emre Mor, Michy Batshuayi ve Joshua King'i kadrosuna kattı. 12 transfer gerçekleştiren sarı lacivertlilerde, sürpriz ayrılıklar da yaşandı. Fenerbahçe'de, Kim-Min Jae, Berke Özer, Steven Caulker, Marcel Tisserand, Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Mesut Özil, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Mergim Berisha, Max Meyer, Dimitris Pelkas, Ally Samatta, Burak Kapacak gibi oyuncularla vedalaşıldı. Yeni transfer Tiago Çukur ise kiralık olarak gönderildi. Böylelikle toplamda 16 futbolcuyla yollar ayrılmış oldu. Teknik Direktör Jorge Jesus'un istediği hamleler de yapılmış oldu. Bu gelişmelerin yanı sıra Fenerbahçe'de transfer edilmek istenen ancak uygun şartlar oluşmadığı için transferi iptal olan futbolcular da oldu. Transfer döneminde birçok isimle görüşen yönetim, bazı futbolcularla anlaşma sağlayamadı. Bu doğrultuda, Fenerbahçe'de yapılacak birçok hamlenin ocak ayına kaldığı ifade edildi. Sarı lacivertlilerin, özellikle transferin son günlerinde bazı oyuncularla el sıkışma noktasına geldiği ancak kulüp bazında anlaşma sağlanamadığı ortaya çıktı. Bu noktada Kanarya'nın, kadrosuna katmak istediği ancak hedefe ulaşamadığı isim de belli oldu. Teknik direktör Jorge Jesus'un, ocak ayında o yıldız için yeniden devreye girilmesi raporuverdiği iddia edildi. İşte o futbolcu... F.BAHÇE'DE NATHANAEL MBUKU DEFTERİ KAPANMADI! Sarı lacivertlilerin, 20 yaşındaki kanat oyuncusu için Fransız ekibiyle el sıkıştığı kaydedilmişti. Fransız basını, iki kulübün 4 milyon Euro bonservis ücretinde anlaştığını belirtmişti. Ancak Mbuku'nun Fenerbahçe'ye gitmek istemediği aktarılmıştı. Jorge Jesus'un çok istediği Fransız oyuncu için devre arasında yeniden girişimlerin olacağı öne sürüldü. Yaz transfer döneminde ikna edilemeyen Mbuku ile ocak ayında yeniden masaya oturulacağı iddia edildi. Yönetimin, bu transfer için tüm şartları zorlama kararı aldığı ifade edildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olan Mbuku, takımında bu sezon hiç süre şansı Mbuku, geçen sezon ise 33 maçta forma giydi. Genç oyuncu 33 karşılaşmada 2 gol attı. Ayrıca 2 de asist yaptı. 1.70 boyundaki sol kanat, Fransa U21 takımında da boy gösterdi. Mbuku, Fransa U21'de 2 gol ve 1 asistle oynadı. Reims'de forma şansı azalan Mbuku'nun, kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.