Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isim yuvadan uçuyor! İşte kasaya girecek rakam
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isim yuvadan uçuyor! İşte kasaya girecek rakam

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isim yuvadan uçuyor! İşte kasaya girecek rakam

Önümüzdeki sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da tam gaz devam ediyor. Kadrosuna birçok takviye yapan sarı-lacivertli ekipte, maliyet düşürmek ve kaynak oluşturmak için oyunculara gelecek teklifler de önem taşıyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın yıldız ismine İngiliz ekibinden teklif geldi. Jorge Jesus tarafından şans verilmeyen ismin takımdan ayrılması bekleniyor. İşte kasaya girecek rakam... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 14.08.2022- 06:25 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022- 06:25
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