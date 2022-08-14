FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Yıldız isim yuvadan uçuyor! İşte kasaya girecek rakam

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da devam ediyor. Gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de merak konusu... Bu sezon Fenerbahçe'den Allahyar ve Ozan Tufan'ı transfer eden Hull City, sarı-lacivertlilerden bir transfer daha yapmayı planlıyor. Takvim'in haberine göre; İngiliz ekibi Dimitris Pelkas'ı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Pelkas, Jorge Jesus'un kendisine forma şansı vermemesinden rahatsız oldu. Yunan futbolcu bu yüzden Hull City'den gelen transfer teklifini kabul etti. Dimitris Pelkas için Fenerbahçe ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Hull City'nin bu transferi 3.5 milyon Euro'ya tamamlaması bekleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un da forma şansı vermediği ve kadroya dahi çoğu zaman almadığı Yunan futbolcunun gidişine izin vereceği belirtildi. DIMITRIS PELKAS KİMDİR? Dimitris Pelkas, 26 Ekim 1993'te Yunanistan'ın Giannitsa kentinde dünyaya geldi. Futbola PAOK'un altyapısında başladı. Kiralık olarak Vitoria Setubal'da forma giydi. 2020 yazında sarı-lacivertlilere 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncunun Kanarya ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Pelkas'ın güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro...