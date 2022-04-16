FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’dan 2 transfer bombası birden! Bedavaya gelecekler

Süper Lig'de son dönemde form grafiğini arttıran Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor. Gelecek sezon teknik direktör için yabancı adaylarla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli yönetim, bu konuda henüz kararını vermedi. Kanarya'da gösterdiği performansla İsmail Kartal'la da yola devam edilme seçeneği gündemde. Bir yandan transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de Beşiktaş'ın eski yıldızları gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Al-Nassr'de forma giyen Talisca ve Aboubakar için girişimlere başladı. Gelecek sezon mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, bu transferlerle hücum hattını zenginleştirmek ve gol sorununu çözmek istiyor. İki oyuncunun da Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2024 yazında bitecek. Fenerbahçe, Aboubakar ve Talisca için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Maddi anlamda sıkıntılar yaşayan Al-Nassr'ın 2 oyuncuyu serbest bırakması durumunda Kanarya 2 yıldızın transferini bitirecek. Sarı-lacivertliler, Aboubakar ve Talisca için temaslarını sürdürecek. Bu sezon Al-Nassr'da 25 maça çıkan Talisca 15 gol 2 asistlik performans ortaya koydu. Aboubakar ise 22 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergiledi.