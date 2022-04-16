Anasayfa Galeri FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya'dan 2 transfer bombası birden! Bedavaya gelecekler
FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’dan 2 transfer bombası birden! Bedavaya gelecekler

FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya'dan 2 transfer bombası birden! Bedavaya gelecekler

Fenerbahçe transfer haberi | Süper Lig'de bu sezon 2. olarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti almak isteyen sarı-lacivertli takımda transfer çalışmaları başladı. Fenerbahçe, bir ara ezeli rakiplerinde de oynayan 2 yıldızı birden gündemine aldı. İşte o flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 16.04.2022- 09:40 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022- 09:59
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FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya’dan 2 transfer bombası birden! Bedavaya gelecekler

Süper Lig'de son dönemde form grafiğini arttıran Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyor.

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