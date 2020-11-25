Emre Bol'dan flaş değerlendirme! Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivas Belediyespor'la karşılaştı ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Mücadeleyi değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Emre Bol, Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir değerlendirmede bulundu. İşte o yazı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:21 ABONE OL