25 Kasım 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Emre Bol'dan flaş değerlendirme! Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivas Belediyespor'la karşılaştı ve sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Mücadeleyi değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Emre Bol, Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir değerlendirmede bulundu. İşte o yazı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 25.11.2020 09:21
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Emre Bol'dan flaş değerlendirme! Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu...

Ömer Faruk Beyaz'la ilgili inanılmaz kafam karışık. Milli takımdaki hocalarıyla konuşuyorum, hepsi ağız birliği etmişçesine, "Bu Ömer Faruk her takımda oynar. Neredeyse hiç eksiği yok" diyorlar.

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Emre Bol'dan flaş değerlendirme! Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu...

Ama benim dün gece ilk yarıda izlediğim Ömer Faruk sanki hocaların bahsettiği oyuncu değil! Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetinin onun üzerine titrediğini biliyorum.

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Emre Bol'dan flaş değerlendirme! Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu...

Geçenlerde Schalke-04 ile anlaştığını duydum dedim, sosyal medyada yemediğim küfür kalmadı. Bu zamana kadar hala sözleşme uzatmamasının asıl nedeni budur. Hem Ali Koç'un hem de Emre Belözoğlu'nun bütün iyi niyetine rağmen...

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Emre Bol'dan flaş değerlendirme! Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu...

Kariyeri gelecekte nasıl şekillenecek hep beraber göreceğiz. Umarım erken havaya girip, kaybolanlar kervanına katılmaz.

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Emre Bol'dan flaş değerlendirme! Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu...

Sağ bekte oynayan Uğur Kaan'ı çok beğendim. Neredeyse hatasız oynadı. Yıllardır farklı genç isimleri konuşuyoruz. Ama Uğur Kaan'ı kimse es geçmesin.

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