FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de milli oyuncuyla yollar ayrılıyor! Vitor Pereira'nın gözüne giremedi

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Vitor Pereira'ya yoğun eleştiriler gelmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde kadroda değişikliklere giden sarı lacivertlilerde, transferlerin büyük bir kısmı istenileni veremedi. Kanarya'da, devre arasında önemli hamleler yapılması planlanırken, flaş bir bir yıldızla da yolları ayırma kararı alındı. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 09:33 ABONE OL