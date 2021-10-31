31 Ekim 2021, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de milli oyuncuyla yollar ayrılıyor! Vitor Pereira'nın gözüne giremedi
Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Vitor Pereira'ya yoğun eleştiriler gelmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde kadroda değişikliklere giden sarı lacivertlilerde, transferlerin büyük bir kısmı istenileni veremedi. Kanarya'da, devre arasında önemli hamleler yapılması planlanırken, flaş bir bir yıldızla da yolları ayırma kararı alındı. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...