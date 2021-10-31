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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de milli oyuncuyla yollar ayrılıyor! Vitor Pereira'nın gözüne giremedi

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de, Başkan Ali Koç ve Teknik Direktör Vitor Pereira'ya yoğun eleştiriler gelmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde kadroda değişikliklere giden sarı lacivertlilerde, transferlerin büyük bir kısmı istenileni veremedi. Kanarya'da, devre arasında önemli hamleler yapılması planlanırken, flaş bir bir yıldızla da yolları ayırma kararı alındı. İşte transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 09:33
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de milli oyuncuyla yollar ayrılıyor! Vitor Pereira’nın gözüne giremedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. İşlerin yolunda gitmediği sarı lacivertlilerde, ocak ayında büyük bir revizyon yaşanması bekleniyor. İşte yaşanan gelişmeler...

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de milli oyuncuyla yollar ayrılıyor! Vitor Pereira’nın gözüne giremedi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yönetiminde gerçekleşen transferlerin büyük bir bölümünden fayda alınamadı. Sarı lacivertlilerde, sezon başında görece gelen Vitor Pereira da kötü sonuçlara ve kadro istikrarsızlığına çare olamadı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de milli oyuncuyla yollar ayrılıyor! Vitor Pereira’nın gözüne giremedi

Yönetim, taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalırken Kanarya, 11 hafta sonunda 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 14 puan kaybetti.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de milli oyuncuyla yollar ayrılıyor! Vitor Pereira’nın gözüne giremedi

Avrupa'da da kötü gidişata dur diyemeyen sarı lacivertliler, kış transfer döneminde büyük bir revizyona gitme kararı kaldı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe’de milli oyuncuyla yollar ayrılıyor! Vitor Pereira’nın gözüne giremedi

Birçok futbolcuyla yolları ayırmayı hedefleyen Fenerbahçeli idareciler, takıma katkı sağlamayan oyuncuların maaş yükünden de kurtulmayı planlıyor.

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