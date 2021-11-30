FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Vitor Pereira'nın geleceği belirsiz! Teknik direktör adayları ise...

Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, geride kalan 14 haftada sadece 24 puan toplayabildi. Son olarak 14. haftada Göztepe'ye deplasmanda mağlup olan sarı lacivertlilerde, bu sonuçların en büyük sorumlusu olarak da Vitor Pereira gösteriliyor. Özellikle son 1 ayda eleştiri oklarının hedefi haline gelen Portekizli teknik adamın geleceği ise merak konusu. Öte yandan Kanarya'da Pereira'nın ayrılması durumunda takıma getirilmesi beklenen teknik direktör adayları da belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB haberleri)