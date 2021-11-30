30 Kasım 2021, Salı

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Vitor Pereira'nın geleceği belirsiz! Teknik direktör adayları ise...

Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, geride kalan 14 haftada sadece 24 puan toplayabildi. Son olarak 14. haftada Göztepe'ye deplasmanda mağlup olan sarı lacivertlilerde, bu sonuçların en büyük sorumlusu olarak da Vitor Pereira gösteriliyor. Özellikle son 1 ayda eleştiri oklarının hedefi haline gelen Portekizli teknik adamın geleceği ise merak konusu. Öte yandan Kanarya'da Pereira'nın ayrılması durumunda takıma getirilmesi beklenen teknik direktör adayları da belli oldu. İşte ayrıntılar... (FB haberleri)

Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:38
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Vitor Pereira’nın geleceği belirsiz! Teknik direktör adayları ise...

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun heyecanı devam ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve 7 yıla çıkan liderlik özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe, geride kalan 14 haftada 42 puanın sadece 24'ünü toplayabildi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Vitor Pereira’nın geleceği belirsiz! Teknik direktör adayları ise...

Teknik direktör Vitor Pereira önderliğinde lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan sarı lacivertliler, bir başkan önemli kulvar olan UEFA Avrupa Ligi'ne, grup aşamasının son haftasında veda etti.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Vitor Pereira’nın geleceği belirsiz! Teknik direktör adayları ise...

Kanarya'da alınan bu sonuçların en büyük sorumlusu olarak da Vitor Pereira olarak gösteriliyor. Takıma büyük umutlarla gelen ve oldukça geniş olan kadrosundan bir türlü istediği verimi alamayan Portekizli teknik adamın, oyuncu tercihleri ve taktik-sistemi eleştiriliyor.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Vitor Pereira’nın geleceği belirsiz! Teknik direktör adayları ise...

Öte yandan başkan Ali Koç ise Pereira için Galatasaray derbisinden önce, "Hocamıza da takıma da kendimize de inanıyoruz" demişti. Ancak ligde puan kayıpları devam ederse Portekizli antrenör ile yolların ayrılması muhtemel.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’da Vitor Pereira’nın geleceği belirsiz! Teknik direktör adayları ise...

Kanarya'da Pereira'nın olası ayrılığında yerine getirilecek isimler ise ortaya çıkmaya başladı. İşte öne çıkan adaylar ve detaylar...

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