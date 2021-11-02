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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mesut Özil yol ayrımında! Ocak ayında...

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, eski hocası Vitor Pereira'yı takımın başına getirmişti. Sarı lacivertliler, transfer hamlelerini de bu yönde yaparak sezona başlamıştı. Ancak Süper Lig'de 11 hafta itibariyle 4 yenilgi alan ve Avrupa'da da başarılı sonuçlar alamayan Kanarya'da, çalkantılı günler yaşanıyor. Takımın yıldızı Mesut Özil ile ilgili de flaş bir transfer iddiası geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 02.11.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 09:43
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’de Mesut Özil yol ayrımında! Ocak ayında...

Fenerbahçe, 2020-2021 sezonununda teknik adamlık koltuğuna Vitor Pereira'yı getirdi. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı lacivertlilerde, alınan sonuçlar camiada hayal kırıklığı yarattı. Portekizli hocayla oyuncular arasında iletişim kopukluğu olduğu öne sürülürken, Mesut Özil'in de 53 yaşındaki teknik adamla problemler yaşadığı belirtilmişti. Şu ana kadar gösterdiği performansla beklentileri tam olarak karşılayamayan Mesut Özil ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya çıktı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’de Mesut Özil yol ayrımında! Ocak ayında...

Süper Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de, Ali Koç, Vitor Pereira ve futbolcular eleştirilerin odağında. Kanarya, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı mağlup ettikten sonra Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a boyun eğdi.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’de Mesut Özil yol ayrımında! Ocak ayında...

Avrupa Ligi'nde ise 3 maç sonunda 2 puan alabilen sarı lacivertliler, gruptan çıkma hedefinden uzaklaştı.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’de Mesut Özil yol ayrımında! Ocak ayında...

Fenerbahçe'de, yaşanan bu sonuçlar sonrası Mesut Özil ile Teknik Direktör Vitor Pereira arasında sorun olduğu konuşuluyordu. Geçen sezonun devre arasında takıma katılan yıldız futbolcunun, oynattığı sistem ve tercihleri sebebiyle Pereira ile arasının açık olduğu öne sürüldü.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe’de Mesut Özil yol ayrımında! Ocak ayında...

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp ile 2-2 berabere kaldığı maçta oyundan alınan Mesut Özil, su şişelerini tekmeleyip Pereira'a tepki göstermişti.

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