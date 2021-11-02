FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Mesut Özil yol ayrımında! Ocak ayında...

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, eski hocası Vitor Pereira'yı takımın başına getirmişti. Sarı lacivertliler, transfer hamlelerini de bu yönde yaparak sezona başlamıştı. Ancak Süper Lig'de 11 hafta itibariyle 4 yenilgi alan ve Avrupa'da da başarılı sonuçlar alamayan Kanarya'da, çalkantılı günler yaşanıyor. Takımın yıldızı Mesut Özil ile ilgili de flaş bir transfer iddiası geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 02.11.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 09:43 ABONE OL