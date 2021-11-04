FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'ye Premier Lig'den dev talip! İngilizler transferde ısrarcı

Süper Lig'de üst üste yenilgiler alarak zirve yarışında darbe alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde, ocak ayında gelecek ve gidecek oyuncular belli olmaya başladı. Kanarya'da devre arasında geniş kapsamlı bir transfer operasyonu planlanırken, takımın yıldızlarından Attila Szalai ile ilgili de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Performansıyla birçok kulübün takibine giren Macar savunma oyuncusuna Premier Lig devi kanca attı. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Giriş Tarihi: 04.11.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 09:48 ABONE OL