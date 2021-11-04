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FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai'ye Premier Lig'den dev talip! İngilizler transferde ısrarcı

Süper Lig'de üst üste yenilgiler alarak zirve yarışında darbe alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde, ocak ayında gelecek ve gidecek oyuncular belli olmaya başladı. Kanarya'da devre arasında geniş kapsamlı bir transfer operasyonu planlanırken, takımın yıldızlarından Attila Szalai ile ilgili de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Performansıyla birçok kulübün takibine giren Macar savunma oyuncusuna Premier Lig devi kanca attı. İşte transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi: 04.11.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 09:48
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai’ye Premier Lig’den dev talip! İngilizler transferde ısrarcı

Fenerbahçe, Süper Lig'de üst üste 3 yenilgi alarak zirve yarışında büyük darbe aldı. Gözünü bir yandan ocak ayına çeviren sarı lacivertli yönetim, geniş bir transfer operasyonu gerçekleştirmeyi hedefliyor.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai’ye Premier Lig’den dev talip! İngilizler transferde ısrarcı

Ligde Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a mağlup olarak eleştirilerin odağında yer alan Teknik Direktör Vitor Pereira da takımda geniş çaplı bir değişiklik yapılması gerektiğini sarı lacivertli yöneticilere iletti.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai’ye Premier Lig’den dev talip! İngilizler transferde ısrarcı

Hayal kırıklığı yaratan futbolcularla yolları ayırmayı planlayan Fenerbahçe, nokta atışı transferler yaparak ligin ikinci yarısına güçlenerek girme peşinde.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai’ye Premier Lig’den dev talip! İngilizler transferde ısrarcı

Bu doğrultuda oyuncu satışına yönelecek olan sarı lacivertliler, yüksek bir bonservis bedeli elde ederek tranasfer için kaynak yaratmayı hedefliyor.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Attila Szalai’ye Premier Lig’den dev talip! İngilizler transferde ısrarcı

Takımın en değerli oyuncularından Attila Szalai'ye gelen teklifleri değerlendirmeye alan Fenerbahçe, Macar savunmacıya gelen tekliflerden memnun. Birçok kulübün transfer listesinde olan Szalai için şimdi de Premier Lig devi devreye girdi.

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