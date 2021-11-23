23 Kasım 2021, Salı

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan forvet talebi! Listede o isim var

Süper Lig'de sezona iyi başlayan daha sonrasında düşüş yaşayan Fenerbahçe'de son Galatasaray derbisinde kazanılan karşılaşma takımda moralleri yükseltti. Sarı-lacivertlilerde bu sezon ilk bu mücadelede 4'lü savunma tercih edildi. Oldukça başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertlilerde eksik kalan tek nokta ise santrfor bölgesi olarak öne çıktı. Buna göre Fenerbahçe devre arasında o isimle görüşmek için harekete geçti. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:59
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’dan forvet talebi! Listede o isim var

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de keyifler yerine geldi. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira, derbide sahaya 4-3-3 olarak çıktı ve başarılı oldu.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’dan forvet talebi! Listede o isim var

Savunmanın liderliğini Kim Min-Jae üstlenirken takım savunmasında kusursuz bir performans sergilendi. Sağ bekte Ferdi ve sol bekte Novak tercih edilirken, Szalai yedek kulübesinde başladı. Kim'in yanında Tisserand forma giydi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’dan forvet talebi! Listede o isim var

Özellikle orta saha bölgesinde pas yüzdesi yüksek oyuncuları tercih eden Pereira bu bölgede, Sosa, Mert Hakan ve Zajc tercih edildi. 3'lü orta saha düzeninde top hakimiyetini yüksek tutan sarı-lacivertliler böylelikle Galatasaray'ın baskı yapmasını engelledi.


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FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’dan forvet talebi! Listede o isim var

Hücum anlamında ise sağda İrfan Can solda Mesut ve forvette Berisha formatıyla sahaya çıkan Fenerbahçe'de İrfan ve Mesut'un uyumu dikkat çekti.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira’dan forvet talebi! Listede o isim var

Sarı-lacivertlilerde aksayan tek futbolcu ise Berisha oldu. Valencia'nın yokluğunda forma şansı bulan Alman futbolcu beklentilerin altında kaldı.

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