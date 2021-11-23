FENERBAHÇE HABERLERİ - Vitor Pereira'dan forvet talebi! Listede o isim var

Süper Lig'de sezona iyi başlayan daha sonrasında düşüş yaşayan Fenerbahçe'de son Galatasaray derbisinde kazanılan karşılaşma takımda moralleri yükseltti. Sarı-lacivertlilerde bu sezon ilk bu mücadelede 4'lü savunma tercih edildi. Oldukça başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertlilerde eksik kalan tek nokta ise santrfor bölgesi olarak öne çıktı. Buna göre Fenerbahçe devre arasında o isimle görüşmek için harekete geçti. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

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Giriş Tarihi: 23.11.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 09:59 ABONE OL