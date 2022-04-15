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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’de yaprak dökümü! O isimler sezon sonu yolcu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'de yaprak dökümü! O isimler sezon sonu yolcu

Teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde büyük çıkış yakalayan Fenerbahçe, son 8 maçından 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak ikinciliğe kadar yükseldi. Gelecek sezon Avrupa'da başarılı olmak ve ligde de şampiyon olacak kadroyu kurmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına ise şimdiden başladı. Yönetim, transferlere kaynak oluşturmak ve yabancı sayısını azaltmak için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve yolların ayrılması beklenen o futbolcular | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 15.04.2022- 10:55
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’de yaprak dökümü! O isimler sezon sonu yolcu

Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 hafta kala Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

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