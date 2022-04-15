FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe’de yaprak dökümü! O isimler sezon sonu yolcu

Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 hafta kala Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde son 8 karşılaşmadan 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-lacivertliler; son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek bunu taçlandırdı. Sezonu 2. tamamlayıp Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak isteyen Kanarya'da, transferde ise son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 1 Haziran 2021-28 Şubat 2022 tarihleri arasında 9 aylık bilançosunu açıklayan F.Bahçe, 133 milyon TL zarar beyanında bulundu. Yeni teknik direktör için ise temaslarını sürdüren Kanarya, Jorge Jesus ve Joachim Löw gibi isimlerle görüştü ve sezon sonunu beklemeye karar verdi. Takıma gelecek isimler kadar gidecekler de önem taşırken, yönetim hem transferlere kaynak oluşturmak hem de yabancı sayısını azaltmak için harekete geçti. İşte sarı-lacivertlilerde ayrılması beklenen o isimler... JOSE SOSA F.Bahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan Jose Sosa, takıma beklenen katkıyı vermedi. Arjantinli yıldız sarı-lacivertlilerde 2 asistlik performans gösterirken, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. FILIP NOVAK Sosa gibi yine 25 maça çıkan Filip Novak, sol bek açığı olan F.Bahçe'nin bu ihtiyacını karşılayamadı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Çekyalı isme talip çıkması durumunda yollar ayrılabilir. LUIZ GUSTAVO Takımın en çok kazanan isimleri arasında yer alan Luiz Gustavo 22 maça çıarken 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi. Rotasyon oyuncusu konumuna düşen 34 yaşındaki isimle yolların ayrılıp bütçe hafifletilmeye çalışılacak. KİRALIKLAR DA GİDECEK! Fotomaç'ın haberine göre; ayrıca F.Bahçe yönetimi kiralık giden Max Meter, Samatta, Lemos ve Allahyar'la da devam edilmeyeceği ifade edildi. Sarı-lacivertliler bu 4 oyuncuya talip çıkmaması halinde ise kiralık olarak gönderecek.