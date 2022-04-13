Anasayfa Galeri FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya bombaları patlatıyor! Real Madrid’den 2 transfer birden…
FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya bombaları patlatıyor! Real Madrid’den 2 transfer birden…

FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya bombaları patlatıyor! Real Madrid’den 2 transfer birden…

Fenerbahçe haberi | Sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun transfer planlaması başladı. Fenerbahçe, Real Madrid'le sözleşmesi bitecek olan 2 yıldızı gündemine aldı. Kanarya, 2 yıldızı kadrosuna katarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de iddialı olmak istiyor. İşte Fenerbahçe'nin Real Madrid'den kadrosuna katmak istediği 2 isim... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 13.04.2022- 09:14 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022- 09:28
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