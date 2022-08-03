Anasayfa Galeri Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski ilk antrenmanına çıktı!
Fenerbahçe’nin yeni transferi Ezgjan Alioski ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe'de Slovacko maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte günün sabah saatlerinde yapılan antrenmana yeni transferlerden Ezgjan Alioski de katıldı. Böylelikle Kuzey Makedonyalı oyuncu yeni takımında ilk idmanına çıkmış oldu.
Yayın Tarihi: 03.08.2022- 15:44 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022- 15:45
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