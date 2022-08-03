Fenerbahçe’nin yeni transferi Ezgjan Alioski ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe'de Slovacko maçının hazırlıklarına devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte günün sabah saatlerinde yapılan antrenmana yeni transferlerden Ezgjan Alioski de katıldı. Böylelikle Kuzey Makedonyalı oyuncu yeni takımında ilk idmanına çıkmış oldu. FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın akşam Çekya temsilcisi Slovacko'yu konuk edecek olan Fenerbahçemiz, hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transferimiz Ezgjan Alioski de takımımızla ilk çalışmasını yaptı. Teknik Direktörümüz Jorge Jesus yönetiminde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçildi. Oyuncularımız, koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Futbol A Takımımız, bu antrenmanla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürdü. İşte antrenmandan kareler...