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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Alexander Sörloth bombası patlıyor! İmza an meselesi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Alexander Sörloth bombası patlıyor! İmza an meselesi

Önümüzdeki sezon hazırlıklarını sürdüren ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde ise ince eleyip sık dokuyor. Sarı-lacivertliler hücum hattını güçlendirirken; Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor'u kadrosuna kattı. Mutlak bir santrforla ileri uca alternatif oluşturmak isteyen Kanarya, gündemine Alexander Sörloth'u almıştı. F.Bahçe'nin başkanı Ali Koç'un, Norveçli golcüyle anlaştığı ve Alman kulübü Leipzig'le de küçük pürüzler kaldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 06.07.2022- 07:04 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022- 07:04
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Alexander Sörloth bombası patlıyor! İmza an meselesi

Yeni sezona son yılların en güçlü kadrosu ile girmekte kararlı olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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