TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe hedef şaşırttı! Yeni golcü adayı Barcelona’dan

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertliler, ilk hedef olarak 20 Temmuz'da oynanacak Dinamo Kiev karşılaşmasını belirledi. Takımın başına Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe, ligde de mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Bu sezon zirve yarışını en üst sırada tamamlamak isteyen Başkan Ali Koç ve kurmayları, taraftarların uzun süren şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına kadar transferleri yetiştirmek isteyen yönetim, görüşmelerine devam ediyor. Şu ana kadar Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor kadroya dahil edildi. Sol bek ve forvet pozisyonunu öncelik haline getiren Kanarya, temaslarını sıklaştırdı. Yönetim, teknik direktör Jorge Jesus'un listesi doğrultusunda birçok golcüyle pazarlıklarını sürdürüyor. Basında çıkan haberlere göre, Alexander Sörloth, Edinson Cavani, Andrea Belotti, Vincent Aboubakar, Mariano Diaz, Krzysztof Piatek ve Joshua King gibi isimler gündemde. Golcü transferini büyük bir gizlilikle yürüten sarı lacivertli idareciler, transferde hedef şaşırtma taktiğine gitti. Fenerbahçe, gündemdeki isimlerin yanı sıra flaş bir yıldız için devreye girdi. Kanarya, şu ana kadar medyada adı hiç çıkmayan flaş bir oyuncuyu gündemine aldı. Transfere Jorge Jesus'un da evet dediği iddia edildi. Jesus'un olumlu raporu sonrası, yönetim de pazarlıklara başladı. İşte o isim... Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen Martin Braithwaite için devreye girdi. Sarı lacivertlilerin gizlilikle yürüttüğü transferi Jorge Jesus'un da onay verdiği öne sürüldü. 31 yaşındaki Danimarkalı yıldızın da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Braithwaite'in İspanyol deviyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Braithwaite, geçen sezon Barcelona'da 4 maça çıktı. Sakatlık problemleri yaşayan tecrübeli golcü, 4 karşılaşmada 2 gol attı. 1.77 boyundaki forvetin güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Braithwaite, Danimarka Milli Takım formasını da 60 kez terletti. Braithwaite, 60 mücadelede 10 gol attı. Martin Braithwaite, kariyerinde, Leganes, Middlesbrough, Bordeaux, Toulouse ve Esbjerg gibi takımlarda oynadı. Martin Braithwaite, şubat ayında 18 milyon Euro bedelle Katalan devinin yolunu tutmuştu.