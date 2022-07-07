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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe hedef şaşırttı! Yeni golcü adayı Barcelona’dan

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe hedef şaşırttı! Yeni golcü adayı Barcelona'dan

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertlilerde, golcü arayışları dört bir koldan sürüyor. Kanarya'nın forvet operasyonunda birçok yıldız isim gündeme gelmişti. Yönetimin, Alexander Sörloth, Edinson Cavani, Andrea Belotti, Vincent Aboubakar, Mariano Diaz, Krzysztof Piatek ve Joshua King gibi isimlerle temasta olduğu ifade edilmişti. Ancak Fenerbahçe'nin hedef şaşırttığı ve Barcelona'dan sürpriz bir santrforu gündemine aldığı kaydedildi. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 07.07.2022- 13:44 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022- 13:57
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe hedef şaşırttı! Yeni golcü adayı Barcelona’dan

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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